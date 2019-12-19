От автора

Республика Саха (Якутия) — один из самых отдаленных от центра регионов России. Край известен месторождениями полезных ископаемых и экстремально низкими температурами — 60 градусов по Цельсию ниже нуля. Вместе с тем Якутия знаменита не только суровым климатом и золотом, что добывают здесь, но и кинематографом. Якутские фильмы участвуют в международных фестивалях Европы и Азии, получают награды, которых уже свыше 80. Якутский «Голливуд» называют «Сахавудом».

В кинопроизводстве заняты люди с разным опытом. Большинство режиссеров не имеют специального образования, для некоторых из них режиссура — не основной способ заработка. Актеры — люди из театра либо из народа, которые никогда прежде не снимались в кино. В год здесь снимается 7–10 полнометражных кинокартин — от романтических комедий до сказок, снятых по мотивам местных легенд и поверий. Иногда якутские фильмы собирают больше, чем блокбастеры. При этом кино в Якутии снимается даже по самым скромным российским меркам за небольшие деньги: в среднем производство фильма обходится в 1–2 млн рублей. Несмотря на это, у якутских кинопроизводителей амбициозные планы — завоевать зрителя в России, а затем и в мире.





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