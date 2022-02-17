От автора

Почта России насчитывает около 45 тысяч отделений, которые равномерно распределены по стране. Это больше, чем количество ресторанов McDonald's в мире. Ежедневно в среднем 3 миллиона человек посещают почтовые отделения. Каждое из них выполняет множество функций, а те, что находятся в селах и деревнях, все еще являются центрами притяжения и социальной жизни.

Типового проекта почтовых отделений нет. Почты одинаковы по своему функциональному назначению и разнообразны по архитектурному решению. Почтамты в Москве, Екатеринбурге и других городах признаны памятниками архитектуры. При этом рядовые почтовые отделения часто воспринимаются чем-то обыденным, лишенным культурной и эстетической ценности. Они встроились в уже построенные здания, внеся в них изменения, и своей броской символикой сформировали современный социальный городской и сельский пейзаж, отражая собой неоднородность, присущую всей России.

Я снимаю отделения Почты России снаружи и внутри, собирая портрет современной России через взгляд на одну обширную организацию. Заезжая в города и села, я проехала 4,5 тысячи километров и сфотографировала 140 почтовых отделений. Подобно коллекционеру почтовых марок или туристических открыток, я путешествую в поисках необычных и запоминающихся мест. Я езжу по федеральным междугородним трассам, заезжаю в самые глухие деревни и села и знакомлюсь со своей страной.

Сейчас, как и многие почтовые службы по всему миру, почта в России переживает кризис. С возникновением интернета она потеряла монополию на передачу информации, а длинные очереди, долгая доставка и небрежное отношение к посылкам сделали Почту России мемом и символом плохого обслуживания. Шутки про нее можно найти в интернете или услышать на федеральных каналах. Сейчас Почта России стремится измениться, вернуть доверие людей и, став коммерчески успешной организацией, уйти от государственных дотаций. Изменения эти пока заметны только в столице и еще не достигли глубокой провинции.

Мой проект не только про Почту России, он про стены, окна, вывески и двери, про ящики, клумбы, фонари и пандусы. Про их многообразие в одной организации. Они меняются от города к селу, от одного региона к другому и рассказывают про устройство жизни и визуальной среды в современной России.

Работа над проектом началась в августе 2021 года и сейчас продолжается.





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