Мыльная опера

От автора

Чаще призывов оставаться дома с началом пандемии раздавались только рекомендации мыть руки. На авансцену биологического театра военных действий выходит… обычное мыло. Неожиданно вирус, победивший не один бизнес, повлиявший на политику и изменивший мир, оказался беспомощным против самого привычного предмета обихода.

Считаю несправедливым отсутствие мыла на телеканалах и обложках главных мировых журналов и беру на себя ответственность показать общественности едва ли не главных героев года. В представленной серии арии исполняют опытные глицериновые бойцы и только подающие надежду звезды. В мире еще много красивого и сильного мыла, поэтому проект будет продолжаться.





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