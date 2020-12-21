Мыльная опера

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Чаще призывов оставаться дома с началом пандемии раздавались только рекомендации мыть руки. На авансцену биологического театра военных действий выходит… обычное мыло. Неожиданно вирус, победивший не один бизнес, повлиявший на политику и изменивший мир, оказался беспомощным против самого привычного предмета обихода.
Считаю несправедливым отсутствие мыла на телеканалах и обложках главных мировых журналов и беру на себя ответственность показать общественности едва ли не главных героев года. В представленной серии арии исполняют опытные глицериновые бойцы и только подающие надежду звезды. В мире еще много красивого и сильного мыла, поэтому проект будет продолжаться.
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