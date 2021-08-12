Пасть собачья и волчья

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«Конек-горбунок» Анатолия Королева и Вячеслава Самодурова в «Урал Опера Балете»12 августа 2021210
Бои волкодавов появились в России в конце 80-х. Когда-то давно этот спорт зародился в Средней Азии, затем стал популярен на Кавказе и в Закавказье, пока наконец не дошел до России. Созданный пастухами с целью научить своих собак защищать стада от волков, в городской среде он трансформировался в кровавый спорт, где благородство и жестокость идут рука об руку.
Акгуш, Черный Екимен, Тохмет, Кара-Келе — всё имена, не клички. Потомство этих знаменитых чемпионов Средней Азии было нелегально вывезено в Россию незадолго до того, как развал Советского Союза перекрыл все границы. Прошло несколько лет, и здесь появились свои собственные чемпионы.
Подпольные бойцовские турниры проходят по жестоким правилам. Волкодавы дерутся в ринге до тех пор, пока один из них способен держаться на ногах. Им запрещено кричать и лаять, показывать оскал и биться со своим противником пассивно. За сотни лет эта порода выкристаллизовала в себе такие качества, которые спасали ее на долгих переходах между пастбищем и домом: бесстрашие, спокойствие, выносливость и верность.
Закрытые бойцовские турниры проходят каждый год и начинаются с приходом осени, когда собаки набирают вес, а шкура их быстрее заживает от ран и порезов. Но раз в год или два проводится главный турнир — чемпионат мира, который выявляет сильнейшего волкодава в своем весе. Потомство от такого волкодава мечтает получить любой собачник, а бизнесмены за границей готовы отдать десятки тысяч долларов за право стать его единственным хозяином. Этот фотопроект рассказывает о таком турнире. В течение года автор исследовал мир подпольных собачьих боев, стараясь запечатлеть его культуру, правила и жизнь между боями.
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