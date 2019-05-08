От автора

Появление YouTube изменило картину традиционных медиа. Сейчас любой, у кого есть смартфон и интернет, имеет средства, доступные раньше только крупным телекомпаниям. Я в своем проекте фокусируюсь на влогерах, которые показывают какие-то уникальные умения или странные интересы. Это пилоты, восстанавливающие старые исторические самолеты и воспитывающие на аэродроме медведя. Любители, делающие полноразмерные движущиеся модели танков. Охотники за сокровищами и подледные ныряльщики. Водители монстр-траков и люди, интересующиеся наукой. Я исследую YouTube: конечно, чтобы найти что-то действительно ценное, приходится перелопатить гору мусора, но результат того стоит.





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