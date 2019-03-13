Остров Крым

От автора

В детстве Крым казался мне священным аполитичным местом, островом самобытной мифологии со следами древних цивилизаций. Здесь я впервые увидела море.

Крымский полуостров сформировал собственную идентичность в плавильном котле народов. В 1783 году место пересечения разных вероисповеданий и культур стало частью Российской империи. С появлением СССР Крым перепрофилировался из царской резиденции в доступный советскому человеку курорт. После распада Советского Союза полуостров находился в составе Украины, а в марте 2014 года был включен в состав России. Крым оказался в центре политических разногласий. Санкции и отдельные ограничения на территории Крыма лишь усилили ощущение его обособленности. Новые реалии внесли коррективы и в мои отношения с местом. В мир детства и местной мифологии вмешался новый политический слой.





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