Автор о фотографиях

Для меня этот проект — и естественное продолжение предыдущих, и освоение новой территории. С одной стороны, все мои проекты — это взгляд женщины на женщин, изображения, существующие на границе между привычным и фантазией. Новизна здесь для меня во внутренней логике фотографий, в том, что я представляла себе, что я наследница раннесоветской фотографической традиции изображения женского тела. Я считаю, что сила перемен, произошедших в эстетизации женского тела, в котором крепкие и оголенные спортивные тела заменили собой корсеты и кокетливость, сравнима по силе с нереализованным моментом квир-сообщества 2010-х годов. Когда короткие волосы, татуировки и любовь к реальному телу почти проявились в быту, стали почти легитимными. «Страна Женщин» — это фотографии, сделанные с точки зрения безоговорочного принятия, капитуляцией перед индивидуальностью, силой и красотой маргинализированных обществом женщин.

Автор о книге

Совместно с дизайнером мы работали над тем, чтобы повторить концепцию фотографий в концепции книги. Для меня эта книга — фантазия на тему, опять же, советской эстетики. Упрощение формы, емкость которую это дает, или даже скромность «газетной бумаги» и качества печати ризографа: для меня здесь все работает на то, чтобы передать эмоциональный заряд фотографий.

© Empty Stretch

© Empty Stretch

Дизайнер: Юлия Кондратьева

Печать: Esh Print, Москва

Издатель: Empty Stretch, 2018





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