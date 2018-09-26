Поля падения
Документальный фотопроект Макара Терешина об охотниках за космическим металлом
От автора
«Поля падения» — это история о жителях бассейна реки Мезень, чьи леса начиная с 1960-х годов стали полигоном для ступеней космических ракет, падавших вблизи деревень после каждого запуска с космодрома Плесецк. Лесные участки, отведенные военными под нужды космодрома, считались малонаселенными, но для местных окрестные леса были частью охотничьих угодий, местами для рыбалки и просто личным, хорошо знакомым пространством. Это история о том, как в 90-е годы жители деревень приспособились к новым обстоятельствам и организовали промысел, основой которого стал металл от космических ступеней. Элементы этой системы можно встретить в тех местах и сегодня.
В фотопроекте используются фотографии из домашних архивов Архангельской области и Республики Коми.Понравился материал?помоги сайту!
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