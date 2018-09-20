 
20 сентября 2018Colta Specials
7780

Любовь на пенсии

Фотограф Анна Шулятьева наблюдала за романтическими встречами людей старше 60 лет и записала их истории любви

 
S_010 S_020 S_030 S_05помоги
сайту

От автора

«На пути к счастливому браку»

В современном российском обществе с его культами молодости, красоты и потребления старость оказывается вынесенной на обочину. Пожилые люди ассоциируются в массовом сознании скорее с бедностью, бессилием и покинутостью, нежели с благосостоянием, спокойствием или любовью.

Фотограф решает проверить, как эти стереотипы соотносятся с действительностью, и проводит фотографическое исследование любовных отношений людей старше 60 лет. Она становится немым свидетелем романтических встреч героев — в кафе, парках, на танцевальных площадках домов культуры, в гостях друг у друга. Одни находятся в отношениях уже какое-то время, для других это запечатленное свидание — самое первое. Все герои — жители небольшого города Котлас Архангельской области. Угощение, игры, прогулки, танцы чередуются в размеренном ритме повторяющихся ритуалов. Происходящее едва ли подчиняется логике возраста. Герои влюбляются, сталкиваются с теми или иными трудностями, иногда расстаются, иными словами — уверенно ищут партнера для осуществления мечты о счастливом союзе.

Сайт автора

Комментарии

ФотопроектыSpacerСамое читаемоевсе фотопроекты

Сегодня на сайте

NEMOSKVA. Заметки по дорогеМосты
NEMOSKVA. Заметки по дороге 

Как регионам сохранить культурную специфику, не теряя связи с глобальным? Куратор Анна Ильченко о своих впечатлениях от дальней ветки Транссиба

19 сентября 20188500