Любовь на пенсии

От автора

«На пути к счастливому браку»

В современном российском обществе с его культами молодости, красоты и потребления старость оказывается вынесенной на обочину. Пожилые люди ассоциируются в массовом сознании скорее с бедностью, бессилием и покинутостью, нежели с благосостоянием, спокойствием или любовью.

Фотограф решает проверить, как эти стереотипы соотносятся с действительностью, и проводит фотографическое исследование любовных отношений людей старше 60 лет. Она становится немым свидетелем романтических встреч героев — в кафе, парках, на танцевальных площадках домов культуры, в гостях друг у друга. Одни находятся в отношениях уже какое-то время, для других это запечатленное свидание — самое первое. Все герои — жители небольшого города Котлас Архангельской области. Угощение, игры, прогулки, танцы чередуются в размеренном ритме повторяющихся ритуалов. Происходящее едва ли подчиняется логике возраста. Герои влюбляются, сталкиваются с теми или иными трудностями, иногда расстаются, иными словами — уверенно ищут партнера для осуществления мечты о счастливом союзе.





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