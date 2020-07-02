Кукольный театр, который нужно поддержать

COLTA.RU поговорила с Анной Павинской, директором театра Karlsson Haus, и выяснила, что случилось с ними в последнее время и чем здесь можно и нужно помочь.

1. Что произошло с вами с начала марта?

Мы остановили прокат и лишились основного дохода от продажи билетов, который позволял платить зарплаты, аренду площадок, планировать премьеры. У нас отменились зарубежные и российские гастроли, поездки на фестивали в Иран, Германию, Азербайджан, Швейцарию, в самый последний момент отменился показ нашего спектакля на «Золотой маске». Мы написали бессчетное количество грантов, мы выступили инициаторами коллективного письма от частных театров Петербурга к властям с просьбой о поддержке, мы изо всех сил пытаемся сохранить коллектив и ищем новые формы работы и взаимодействия со зрителем. Мы стали одними из инициаторов акции «Хочу офлайн» — это акция независимых театров Петербурга, призванная привлечь внимание общественности к нашим проблемам.

2. Вы занимаете в культуре особенную нишу? Почему важно, чтобы вы выжили?

Театр Karlsson Haus — один из самых успешных негосударственных театров. Мы существуем с 2006 года. За это время открыли пять площадок, сформировали труппу (к слову, все наши актеры имеют профессиональное образование по специальности «актер театра кукол»), у нас сложился достойный репертуар из 24 названий: наши спектакли не раз становились лауреатами престижных фестивалей и главных российских театральных премий «Золотая маска» и «Золотой софит», в прошлом году с тремя спектаклями мы представляли Россию на самом крупном мировом кукольном фестивале в Шарлевиль-Мезьере. Театр является организатором ежегодной Летней лаборатории фигуративного театра (проводится с 2016 года) — это один из заметных образовательных театральных проектов в стране. У нас есть своя зрительская аудитория. Мы должны выжить, потому что наш театр — это не случайно выстреливший проект, а многолетняя кропотливая работа с победами и ошибками, с надеждами и ответами на вызовы. Частный театр — это особый микроклимат. Сегодняшняя ситуация показала, насколько театр Karlsson Haus важен для каждого члена нашей команды.

3. Чем вам грозит ситуация?

Мы «проедаем» деньги, отложенные на аренду и постановку новых спектаклей, чтобы платить минимальную заработную плату 40 сотрудникам. Но этот ресурс конечен. Безусловно, значительно отодвинутся запланированные премьеры, реализация начатых проектов, которые теперь в замороженном состоянии.

4. Объем ваших потерь: сможете ли вы назвать сумму?

На 1 июля объем наших потерь (выплата зарплат, аренда помещений, коммунальные платежи) за четыре месяца — 6 400 000.

5. Что вы собирались сделать в 2020 году и что вы сделаете, несмотря ни на что?

Мы собирались поставить три спектакля, провести Летнюю лабораторию фигуративного театра, завершить проект SOLO, по итогам которого молодые актеры нашего театра должны были представить свои моноспектакли; у нас было много приглашений на гастроли и фестивали. Сейчас трудно что-либо обещать и планировать. Все зависит от того, в каком мы будем состоянии и будем ли вообще, когда нам разрешат работать.

6. Расскажите, как можно вам помочь прямо сейчас и как вы остаетесь на связи со своей аудиторией в кризисное время.

Для связи с нашей аудиторией мы придумали собственные онлайн-активности для наших групп в социальных сетях: день с актером, скоронтинки, читаем сказки, поем песни, показали несколько спектаклей онлайн. Они бесплатные, но у нас есть счет для пожертвований, куда желающие могут перечислять суммы на свое усмотрение. Мы открыли онлайн-школу Karlsson School, в которой наши актеры, художник и педагог ведут развивающие занятия для детей: по актерскому мастерству, рисованию, сценической речи и другие. Нам помогло то, что при театре работала детская театральная студия и наши сотрудники имеют опыт преподавания. Эта история оказалась довольно востребованной, что еще раз говорит о том, что зритель скучает по нам. У нас есть билеты с открытой датой. И многие зрители еще в самом начале карантина отказались возвращать билеты и попросили перенести спектакли на другие даты, когда театр вновь откроет двери. Нам очень помогают подобное доверие и поддержка.





Санкт-Петербург

Набережная реки Фонтанки, 50

Тел. +7 (812) 309–56–01

Сайт

Фейсбук

«ВКонтакте»

Инстаграм

Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU