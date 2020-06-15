Издательский дом, которому нужна поддержка

COLTA.RU поговорила с Борухом Гориным, главным редактором издательского дома «Книжники», и выяснила, что случилось с ними в последнее время и чем здесь можно и нужно помочь.

1. Что произошло с вами с начала марта?

Как ни удивительно, нам пока удалось выполнить все наши планы. За последние месяцы у нас вышли:

● «Восточно-Западная улица» Филиппа Сэндса. Юрист мирового класса, он написал настоящий документальный детектив: о своей семье и о тех, кто задумал ее уничтожить. Расследование судьбы собственного деда становится для Сэндса поводом глубоко осмыслить два ключевых понятия Нюрнбергского процесса: геноцид и преступление против человечества. Это не только увлекательное личное приключение автора и исторический труд. Это и книга о том, что все тайны можно раскрыть, если захотеть.

● «Берлин, май 1945» Елены Ржевской. Даже если бы это были просто мемуары военного переводчика, эта книга была бы обязательной к прочтению. Ржевская — очень талантливый литератор с острым взглядом и беспощадной к себе совестливостью. Но это еще и уникальное свидетельство об одной из главных тайн мая 1945-го — обнаружении и опознании сожженного трупа Гитлера. И Ржевская, пройдя всю войну до Берлина, сыграла в этом ключевую роль. Именно поэтому на ее свидетельство ссылается маршал Жуков в своих воспоминаниях. Но это новое издание книги уникально — в нем есть раннее неопубликованные материалы.

● Новый том Талмуда на русском языке. Наша коллекция переводов Талмуда — уникальный издательский проект, стартовавший в 2016 году и насчитывающий на данный момент восемь томов. В планах — издать переводы на русский язык всех разделов этого основополагающего памятника раввинистической литературы, чего до нас не делал никто.

● «Мишка и Фред» Ирис Аргаман — детская книга, написанная как бы от лица плюшевого медвежонка, пережившего Вторую мировую войну. Надеемся, она поможет родителям рассказать детям о том, что происходило 75 лет назад.

2. Вы занимаете в культуре особенную нишу? Почему важно, чтобы вы выжили?

Наше издательство, открывшееся в 2007 году, предлагает русскоязычной аудитории еврейский сегмент мировой литературы. Мы работаем во всех жанрах — от прозаических и детских произведений до кулинарных книг и исторических монографий, издаем книги в переводах и с множества языков — от финского до идиша.

Мы публикуем работы на еврейские темы всемирно известных авторов — за последнее время у нас выходили книги лауреатов Букеровской премии Бернис Рубенс и Говарда Джейкобсона, классика американской литературы Филипа Рота, нобелевского лауреата Исаака Башевиса-Зингера и других. Собранная нами коллекция художественных произведений совершенно уникальна по своему временному и географическому охвату и демонстрирует широту и универсальность еврейского опыта.

С момента основания одним из ключевых направлений нашей деятельности стала программа академических переводов еврейских источников и религиозных текстов. Мы издаем то, что никто, кроме нас, в таком объеме и качестве издать просто не может. Создан потрясающий коллектив ведущих специалистов, способных такого рода тексты готовить. Если нам придется остановить работу над этими уникальными проектами, вряд ли мы сможем ее возродить заново.

3. Чем вам грозит ситуация?

Если карантинные ограничения затянутся, мы вынуждены будем отказываться от многих издательских планов, какие-то проекты придется «заморозить». Наши книги готовятся годами, а значит, последствия скажутся в программе следующего года — читатель не получит многие из запланированных книг. Кроме того, команда специалистов, которые работают над нашими книгами, складывалась на протяжении десятилетий. Этот уникальный коллектив специалистов распадется и будет утрачен, если проекты придется остановить.

4. Объем ваших потерь: сможете ли вы назвать сумму?

На данный момент объем продаж упал на 60%. Сейчас мы стараемся развивать направление электронных книг, но в экономическом смысле это нас все равно не спасет — печатные тиражи останутся нераспроданными, и мы потеряем все те средства и труд, которые были в них вложены.

5. Что вы собирались сделать в 2020 году и что вы сделаете, несмотря ни на что?

У нас готовятся и непременно выйдут в этом году книги великого французского драматурга Жан-Клода Грюмбера, израильского классика детской литературы Ури Орлева, номинанта на Пулитцеровскую премию Натана Ингландера и многих других замечательных прозаиков. На подходе исследование Сельмы Штерн о придворных евреях европейского Средневековья, монография Даниэля Боярина на тему квир-культуры, новый том «Социальной и религиозной истории евреев» Сало Барона, журналистское расследование об израильской внешней разведке Матти Фридмана. Из классических трудов — новый том комментированного издания важнейшего философского труда XVIII века «Тора ор». Новые детские книги и многое другое.

Помимо издательских планов у нас были и развлекательные, такие, как приезды авторов и публичные мероприятия. Филипп Сэндс, автор книги «Восточно-Западная улица», собирался прилететь в конце марта — в результате нам удалось только провести одно онлайн-мероприятие. Мы также обсуждали приезд Андре Асимана к выходу его книги «Из Египта» в августе. И тот и другой визит, возможно, удастся организовать позже, но уже только как напоминание о вышедших книгах. То же касается и встреч с Любовью Сумм, внучкой Елены Ржевской, которая стала составителем и редактором нашего издания «Берлин, май 1945».

6. Расскажите, как можно вам помочь прямо сейчас и как вы остаетесь на связи со своей аудиторией в кризисное время.

Еще в начале года мы полностью обновили сайт издательства и адаптировали его под интернет-магазин, где читатели могут по самым выгодным ценам приобрести наши книги. Карантинные меры подтолкнули нас к модернизации процедуры заказа на сайте, и мы сделали все возможное, чтобы людям стало гораздо удобнее совершать покупки онлайн, — ввели автоматический расчет стоимости доставки, а также функцию безналичной оплаты. Приобретая наши издания именно сейчас, вы поддерживаете издательство в самое сложное время в его истории.

Мы активно ведем социальные сети — проводим конкурсы и розыгрыши, постоянно знакомим подписчиков с новинками издательства, напоминаем об уже вышедших книгах и делимся планами. Мы также стараемся как можно больше сотрудничать с электронными и печатными СМИ и исправно высылаем им информацию о книгах. Выступаем инициаторами спецпроектов и материалов, предлагаем наших авторов в качестве спикеров, пытаемся использовать любую возможность обратиться к потенциальной аудитории. Надеемся, что в такое непростое для всех время представители СМИ чаще будут обращаться к маленьким независимым издательствам, потому что выход в информационное поле посредством освещения книг журналистами — один из самых эффективных методов, которые позволяют издательству держаться на плаву.





Издательский дом «Книжники»

Сайт

Тел.: +7 499 754 50 05

Адрес: Москва, 127018, ул. Образцова, д. 19/2, стр. 1

Контактное лицо: Ксения Церковская (ksenia.tserkovskaya@gmail.com)

Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU