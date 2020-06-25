Издательство, которому необходима помощь

COLTA.RU поговорила с Антоном Вознесенским и Софьей Астраханцевой — директором и редактором издательства «Коло» — и выяснила, что случилось с издательским домом в последнее время и чем здесь можно и нужно помочь.

1. Что произошло с вами с начала марта?

В самой середине марта мы, не подозревая о масштабах бедствия, сдали в типографию очередную книгу — новый тираж нашего бестселлера «Архитектура петербургского модерна. Особняки и доходные дома». Оплатили бумагу и прочие материалы, а потом все сели по домам. На разных стадиях в работе, в редакции и в производстве, была добрая дюжина изданий.

2. Вы занимаете в культуре особенную нишу? Почему важно, чтобы вы выжили?

Мы стараемся придерживаться определенной специализации, и это прямо-таки жесткая позиция. Очень неохотно беремся за проекты, не отвечающие тематике издательства. Так сложилось, что постепенно мы стали заниматься книгами по архитектуре — сначала это были научно-популярные издания, затем и сугубо научные сборники (например, по теории архитектуры — в сотрудничестве с Научно-исследовательским институтом теории и истории архитектуры и градостроительства).

Большинство читателей знает «Коло» как издателя трудов Бориса Михайловича Кирикова и Владимира Григорьевича Лисовского, петербургских историков архитектуры. Безусловные хиты — «Архитектура петербургского модерна» в трех книгах, «Северный модерн», а также «Московский модерн» доктора искусствоведения Марии Владимировны Нащокиной. Все эти книги были уже не раз переизданы.

Пару лет назад мы возобновили серию «Александрийская библиотека», основанную еще в 2000 году издательствами «Журнал “Нева”» и «Летний сад». В 2018–2019 годах успели выйти труды Роберта Юрьевича Виппера — «История Греции в классическую эпоху IX–IV вв. до Р.Х.» и «Очерки истории Римской империи». Считаем переиздание трудов историков такого уровня важной деятельностью и, безусловно, планируем продолжать работу над серией.

Как маленькое издательство, мы стараемся выпускать штучные, уникальные вещи — только так можно «конкурировать» с гигантами рынка. У нас много новых идей — поэтому важно, чтобы мы могли продолжить работу.

3. Чем вам грозит ситуация?

У нас есть офис на Петроградской стороне и склад с книгами на Васильевском, за аренду обоих помещений мы платим. Собственники пошли на небольшие уступки, но общей ситуации это не меняет: легко может случиться, что платить скоро будет нечем. Как и прочих участников книжного рынка, к числу пострадавших в этой ситуации нас не спешат относить. Соответственно, и помогать никто не торопится.

Безусловно, отложится выход в свет большей части запланированных изданий. От каких-то планов, возможно, вообще придется отказаться.

4. Объем ваших потерь: сможете ли вы назвать сумму?

Сравнили цифры за два месяца: по сравнению с мартом в апреле отгрузка упала почти в пять раз, то есть на 80%. Ясно, что реализация не восстановится в тот же день, как разрешат открыть магазины. Каков будет наш читатель в новых условиях, каковы будут его покупательная способность и тактика у прилавка — покажет только время...

5. Что вы собирались сделать в 2020 году и что вы сделаете, несмотря ни на что?

В 2020 году мы собирались активно участвовать в книжных выставках и ярмарках, где происходят прямые продажи и где мы имеем возможность пообщаться с читателями напрямую. К сожалению, многие мероприятия отменены или перенесены на осень (как, например, Санкт-Петербургский книжный салон — впервые он должен пройти на Дворцовой площади). Это очень большие потери для нас — и финансовые, и эмоциональные: ничто не заряжает на работу и подготовку книг лучше, чем общение с твоей аудиторией, когда ты видишь, как люди полгода копят деньги, чтобы купить ожидаемые новинки или какие-нибудь раритеты, когда вдохновляешься разговорами с постоянными покупателями и знакомишься с новыми.

Мы очень надеемся, что книжная выставка в «Севкабеле» от петербургского книжного магазина «Подписные издания» пройдет в назначенное время (в начале августа) — это, по-видимому, будет особенный фестиваль, и будет здорово, если он изменит культуру проведения книжных мероприятий в нашем городе.

В издательском портфеле сейчас много достойных работ. Вот лишь некоторые: «Деревянная церковная архитектура Русского Севера XIX — начала XX века» Евгения Валентиновича Ходаковского, «История Древнего Востока» Бориса Александровича Тураева (выйдет в серии «Александрийская библиотека» по авторизованному изданию 1913 года), «Санкт-Петербург. Очерки архитектурной истории города» Владимира Григорьевича Лисовского. Кстати, с последней вышло забавно. Эту книгу давно просили переиздать. Так уж вышло, что именно сейчас, когда все немного растерялись, сидя дома, силы и время нашлись и у автора, и у редактора. А режим самоизоляции позволил наконец снять те некоторые памятники архитектуры в самом центре города, к которым целое десятилетие нельзя было «подобраться». С момента выхода первого издания прошло 12 лет, и, безусловно, многие данные должны быть пересмотрены и актуализированы, чем мы и занимаемся.

А еще в этом году, в октябре, нам исполняется 20 лет — и мы хотели бы устроить праздник для наших авторов и друзей. Несмотря на общий упадок, надеемся придумать что-нибудь особенное.

6. Расскажите, как можно вам помочь прямо сейчас и как вы остаетесь на связи со своей аудиторией в кризисное время.

Для любого маленького издательства лучшая помощь сейчас — покупка книг. Это можно сделать как напрямую, в нашем интернет-магазине, так и в любом другом, с которым мы сотрудничаем. Мы стараемся выполнять сейчас все заказы, благодаря работе курьерской службы это вполне удается.

Мы всегда на связи через соцсети — люди продолжают интересоваться нашими издательскими планами. Нашли на складе по экземпляру редких изданий — «Сильвио Данини. Материалы к творческой биографии» и «Дом компании “Зингер”» — и планируем в ближайшее время разыграть их на наших страницах «ВКонтакте» и в Инстаграме.





Контакты:

Сайт

Инстаграм

«ВКонтакте»

Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU