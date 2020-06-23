«Петербургскому театральному журналу» нужна наша поддержка

COLTA.RU поговорила с профессором РГИСИ, главным редактором «Петербургского театрального журнала», арт-директором Всероссийского театрального фестиваля им. А. Володина Мариной Дмитревской и выяснила, что случилось с «ПТЖ» в последнее время и чем здесь можно и нужно помочь.

1. Что произошло с вами с начала марта?

С начала марта закрыты театры, дающие на сайт журнала баннерную рекламу (это 100 000 руб. в месяц, что позволяет содержать сайт и платить авторам, редакторам и сисадмину). Закрыты книжные магазины, где обычно продается журнал, система киосков в метро «Первая полоса» продает в разы меньше. Заказы на наши книги и журналы (а это основной доход редакции) упали: люди не хотят ходить на почту. Продажи встали, долги перед авторами растут.

Мы надеялись, что (как малому бизнесу) нам дадут каникулы по аренде, но в список «льготных» организаций наши ОКВЭДы не вошли, так что ни от одного налога редакция не освобождена (в том числе на зарплату, поскольку зарплаты в редакции в принципе не превышают 1 МРОТ).

Спонсора у журнала никогда не было и нет. Он живет на гранты и собственные доходы. Судьба грантов города и Роспечати пока неизвестна, доходов не стало.

Сократили уже четырех работников редакции, осталось шесть человек.

2. Вы занимаете в культуре особенную нишу? Почему важно, чтобы вы выжили?

Санкт-Петербург — город, где возник первый русский театральный журнал («Драматический вестник» кн. А.А. Шаховского), город, который славился своей театральной прессой и старейшей школой искусствоведения, истории театра и театральной критики. После паузы в 55 лет в 1992 году удалось создать журнал, который объединил на своих страницах всю Россию. Он выходит без перебоев 27 лет, что для независимого профессионального журнала рекордный срок. За время своего существования «Петербургский театральный журнал» (вы можете познакомиться с его номерами на сайте, посещаемость сайта — более 45 000 адресов в месяц, всего зарегистрировано более 2 300 000 IP-адресов) завоевал известность и уважение в России и в мире. По рейтингу немецкого журнала Theater Heute, он входит в пятерку лучших театральных журналов Европы. Журнал получают подписчики во всех регионах России. Он один из культурных брендов Петербурга.

«Петербургский театральный журнал» (главный редактор в течение всех лет — Марина Дмитревская) является соучредителем Всероссийского театрального фестиваля «Пять вечеров» им. Александра Володина, издает книги: «О Володине. Первые воспоминания», книги первая (2004) и вторая (2006), М. Дмитревская — «Театр Резо Габриадзе» (2005), сборник болгарских пьес (2004) и пьесы Й. Радичкова (2005) по заказу Болгарского культурного центра в Москве, М. Дмитревская — «Разговоры» (2010), Н. Скороход — «Как инсценировать прозу» (2010), М. Дмитревская — «Охотничьи книги» (2012), С. Коковкин — «Я научу вас свободу любить» (2014), В. Щербаков — «Пантомимы Серебряного века» (2014), сборник «Учителя» (2014), «Санкт-Петербургский государственный театр “Мастерская”» (2015), сборник «Театральный педагог Аркадий Кацман» (2015), «Без цензуры: молодая театральная режиссура XXI века» (2016), «“Сирано де Бержерак” Ростана и русский театр» (2017), «Другие разговоры» (2019), «Театр Резо Габриадзе как художественный феномен» (2019).

«Петербургский театральный журнал» наиболее полно освещает театральный процесс России. «Велико незнание России посреди России», — говорил Н. Гоголь. Действительно, велико столичное незнание общего театрального процесса. Именно поэтому все годы своего существования «Петербургский театральный журнал» стремится объединить на своих страницах общий театральный процесс, не разделяя его на «столицу и усадьбу». За это его и ценит культурное сообщество, считая уникальным адресным профессиональным изданием.

3. Чем вам грозит ситуация?

Исчезновением.

4. Объем ваших потерь: сможете ли вы назвать сумму?

600 000 — потери только рекламы (до сентября) плюс около 200 000 — непроданные книги и журналы.

5. Что вы собирались сделать в 2020 году и что вы сделаете, несмотря ни на что?

Несмотря ни на что, выпустим № 100 «ПТЖ», но если собирались сделать его новым, с QR-кодами, видео и пр., если собирались отпраздновать его силами питерских театров, то теперь скромно и тихо издадим. Дальше — неясно.

Должны выпустить книгу «Большой человек. Книга об Игоре Владимирове», поскольку ее финансирует Театр им. Ленсовета.

Должны выпустить сборник избранных статей А. Соколянского, если Федеральное агентство даст грант.

6. Расскажите, как можно вам помочь прямо сейчас и как вы остаетесь на связи со своей аудиторией в кризисное время.

Остаемся посредством блога, который работает ежедневно и стал посещаться в кризис еще больше. Мы публикуем гиды, не прекращаем отслеживать театральный процесс. Но блог теперь себя не содержит.

Помочь нам можно:

а) найдя спонсора, но это нереально;

б) найдя рекламу на сайт, что тоже в нынешних условиях проблематично;

в) разместив рекламу наших изданий, чтобы читатели могли покупать их через наш сайт и сайты магазинов.





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