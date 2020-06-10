Независимому воронежскому театру необходима помощь

COLTA.RU поговорила с Анастасией Цымбал, руководителем спецпроектов Никитинского театра, и выяснила, что случилось с ними в последнее время и чем здесь можно и нужно помочь.

1. Что произошло с вами с начала марта?

В начале марта мы еще беззаботно работали и думали, что эта история нас не коснется. С 28 марта театр закрыт для зрителей, а с апреля — и для работников. Еще в начале марта мы надеялись, что проведем третий свой фестиваль (он проходит в конце апреля — начале мая), и уже собирались покупать авиа- и железнодорожные билеты участникам (а это театр R.A.A.M. из Эстонии, «ARTиШОК» из Казахстана, театр «Угол», театр «18+», проект «Квартира Бориса Павловича», московский независимый проект «ИЮЛЬАНСАМБЛЬ» и др.). Конечно, в конце марта нам пришлось его перенести на осень. Ах да: еще в марте мы должны были начать репетировать премьеру по роману Виктора Пелевина «Тайные виды на гору Фудзи» с Иваном Комаровым (Москва). Конечно, премьера перенесена с апреля на декабрь.

2. Вы занимаете в культуре особенную нишу? Почему важно, чтобы вы выжили?

Не станем говорить про культуру вообще, но вот что наш театр меняет культуру и театральный ландшафт Воронежа и региона — это точно. Мы — единственный независимый театр в городе с постоянными штатом и труппой. В городе, где сильна традиция, мы занимаемся альтернативными вещами. Работаем с современной драматургией, делаем фестиваль независимых театров «ЦЕНТР», проводим Школу драматургии, экспериментируем с формами и жанрами (например, сделали первый в городе site-specific «Орфей не придет»). Если мы выживем, театральная карта Воронежа останется многоплановой и разной, у зрителя будет возможность выбора. Наша аудитория — это в основном люди 25–45 лет, интересующиеся современным искусством. Думаю, если мы закроемся, им будет нас в интеллектуальном плане не хватать.

3. Чем вам грозит ситуация?

Как и всем — закрытием, прежде всего. Но мы быстро сориентировались и придумали план антикризисных мер: они должны помочь нам пережить лето и не уволить ни одного сотрудника. Например, мы запустили краудфандинговый проект на «Планете.ру» и успешно его завершили, собрали 103%; это позволит нам протянуть какое-то время. Также мы выиграли грант фонда Потанина для НКО на минимальные зарплаты в течение двух месяцев. Самое главное наше желание — открыться в августе-сентябре: тогда мы сможем хоть что-то планировать, играть спектакли и хоть как-то зарабатывать на жизнь.

4. Объем ваших потерь: сможете ли вы назвать сумму?

246 000 — аренда за два месяца;

650 000 — зарплаты сотрудникам за два месяца;

2 520 000 — несыгранные спектакли (70% — возвраты, 30% пока не вернули и перенесли на сентябрь);

30 000 — коммунальные платежи.

Итого: 3 446 000 рублей.

5. Что вы собирались сделать в 2020 году и что вы сделаете, несмотря ни на что?

В оставшейся части 2020 года мы надеемся: провести фестиваль «ЦЕНТР», Школу драматургии, выпустить премьеры Юрия Муравицкого и Ивана Комарова. Это и есть наш план — несмотря ни на что. Собственно, объем проектов остается прежним, но сместились и сжались сроки.

6. Расскажите, как можно вам помочь прямо сейчас и как вы остаетесь на связи со своей аудиторией в кризисное время.

Еще до пандемии театр придумал сторонний проект — Smart. Он планировался как офлайн-проект экспресс-формата: только актуальные (последних лет) тексты, острые социальные темы, до пяти актеров, тайминг до одного часа, отсутствие декораций и костюмов (только фирменная узнаваемая айдентика), любая площадка (будь то бар или школьный класс). Это экспериментальный проект про проблемы общества здесь и сейчас, место проб новых текстов. Противовес театру репертуарному, где планы расписаны на два сезона вперед. Однако мы решили запустить его раньше, чем хотели, и онлайн. Впереди у нас три онлайн-премьеры, на которые можно будет купить билеты. Поддержать театр сегодня — это подписаться на страницу проекта в Инстаграме и купить билет на премьеру из любой точки мира.





Контакты для связи:

Анастасия Цымбал, руководитель спецпроектов

Фейсбук

Эл. почта: nikitincenter@gmail.com

Тел.: 8–905–205–06–89

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Никитинский театр

Г. Воронеж, ул. Никитинская, 1

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Офис: 228–73–81

Касса: 228–73–82

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