Поддержим независимые культурные институции?

Сегодня, 6 мая, сайт COLTA.RU начинает акцию в поддержку российских независимых культурных институций, которые оказались в трудной ситуации из-за карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

Наши друзья — независимые театры, музеи, галереи, концертные залы, издательства, книжные магазины — попали в беду. В ситуации, когда их обычная работа остановилась, они вынуждены заботиться о себе сами. Они придумывают онлайн-программы, устраивают всевозможные акции, но не все и не всегда могут донести информацию о них широкой публике.

Мы хотим как-то помочь. С сегодняшнего дня и в течение 10 недель Кольта будет предоставлять бесплатно свои баннерные поверхности независимым культурным институциям, нуждающимся в поддержке наших читателей.

Заявки принимаются по адресу project@colta.ru. Мы будем рассматривать их в течение 10 дней, после чего объявим список институций, с которыми мы будем сотрудничать.

В заявке нужно ответить на 6 вопросов нашей анкеты. Ваши ответы станут основой мини-интервью, которые появятся на сайте одновременно с баннерами — и составят специальную рубрику «Самопомощь»: мы хотим, чтобы у читателей была возможность помогать вам и дальше.

Вот эти вопросы:

1. Что произошло с вами с начала марта?

2. Вы занимаете в культуре особенную нишу? Почему важно, чтобы вы выжили?

3. Чем вам грозит ситуация?

4. Объем ваших потерь: сможете ли вы назвать сумму?

5. Что вы собирались сделать в 2020 году и что вы сделаете, несмотря ни на что?

6. Расскажите, как можно вам помочь прямо сейчас и как вы остаетесь на связи со своей аудиторией в кризисное время.

Кроме этого, укажите, пожалуйста, название и адрес вашей организации/институции, а также имя и адрес контактного лица.

Никто из нас не может предсказать, как будут развиваться события и когда закончится время необходимой самоизоляции — так что мы предполагаем, что проект может быть продлен. Об этом мы напишем отдельно.

Уже понятно, что в сложившейся ситуации никто не поможет нам выжить, кроме нас самих. Помогая культуре, мы помогаем самим себе. Сохранить независимость, сохранить аудиторию, сохранить возможность работать дальше — главная задача ближайших месяцев. Давайте поможем себе и друг другу продержаться до конца трудного времени.































Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU