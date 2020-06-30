Независимый журнал, которому нужно помочь

COLTA.RU поговорила со Степаном Цедриком, специалистом по связям с общественностью журнала The Swings, и выяснила, что случилось с ними в последнее время и чем здесь можно и нужно помочь.

1. Что произошло с вами с начала марта?

Несмотря на все события последних месяцев, редакция The Swings продолжает работу в почти штатном режиме. За время пандемии нам удалось разработать и выпустить два номера: один об искусстве и другой о пандемии с точки зрения обычных людей по всему миру. Сейчас мы заканчиваем работу над следующим выпуском нашего журнала. Само собой, не все так замечательно, как могло бы быть: журнал существует за счет энтузиазма редакции и немногочисленных пожертвований, но в связи со сложной ситуацией на рынке труда многие сотрудники журнала потеряли свои основные рабочие места, и в таких обстоятельствах им стало сложнее сосредоточиться на чем-то помимо выживания.

2. Вы занимаете в культуре особенную нишу? Почему важно, чтобы вы выжили?

Потому что мы предлагаем своим читателям такой подход в наблюдении за культурой и обществом, в котором нет ни иерархий, ни каких-либо бесспорных авторитетов. Мы выходим на русском и английском языках, каждая колонка всегда состоит из двух текстов разных авторов.

3. Чем вам грозит ситуация?

Мы вкладываем очень много сил в развитие журнала, но маркетинговых бюджетов у нас нет, поэтому аудитория растет крайне медленно. Все это в конечном счете отражается на энтузиазме всей редакции, и здесь возникает вопрос: продолжать ли работать?

4. Объем ваших потерь: сможете ли вы назвать сумму?

В марте мы должны были впервые напечатать номер, иллюстрированный художниками с особенностями развития психики и интеллекта из инклюзивных мастерских «Простые вещи», но, когда мы уже сверстали номер и напечатали сигнальные экземпляры, все сорвалось из-за пандемии, мы потеряли около 30 тысяч рублей, в печать не вышли. Помимо этого люди, которые делали пожертвования, больше не могут нас поддерживать, что является еще одним очевидным препятствием к развитию журнала.

5. Что вы собирались сделать в 2020 году и что вы сделаете, несмотря ни на что?

Мы планируем продолжить выпускать номера и давать возможность заниматься творчеством разным людям — как трудным подросткам и молодым людям с проблемами с психикой, так и ребятам с проблемами в развитии психики и интеллекта, открыть лейбл The Swings: выпускать клипы, музыку, вещи. Кроме того, нам бы очень хотелось создать фестиваль и сделать театральную постановку.

6. Расскажите, как можно вам помочь прямо сейчас и как вы остаетесь на связи со своей аудиторией в кризисное время.

Прежде всего, рассказать о нас.

Мы осваиваем разные социальные сети, чтобы максимально расширить аудиторию. Мы постоянно публикуем посты, которые варьируются от подборок лучших произведений киноиндустрии и самых последних событий в мире музыки до мемов и дайджестов онлайн-событий. Кроме того, на время пандемии мы запустили киноклуб в двух версиях, где регулярно проводим совместные кинопросмотры со всеми желающими на русском и английском языках.

Самой неоценимой помощью могла бы стать помощь с увеличением активной аудитории, поскольку мы знаем, как создавать оригинальный продукт, но оптимальных каналов дистрибуции пока не выстроили.





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