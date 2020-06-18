Школа театра, анимации и кино нуждается в помощи

COLTA.RU поговорила с Марией Кочневой, одной из основательниц школы «ТАК», и выяснила, что случилось с ними в последнее время и чем здесь можно и нужно помочь.

1. Что произошло с вами с начала марта?

Наш проект совсем молодой: школа «ТАК» открылась осенью 2019 года. В начале марта мы были полны вдохновения и планов. Одновременно с этим боролись за то, чтобы поставить школу на ноги. Для многих предпринимателей в марте закончилась рутинная работа — а наша работа даже не успела стать рутинной.

Во время пандемии нам не дали льгот на аренду, поэтому пришлось отказаться от части помещений. До этого мы делали ремонт и благоустраивали пространство, так что успели вложить в них и душу, и собственные деньги. Шансов возместить эти вложения нет. Мы были вынуждены сократить зарплаты преподавателям и администраторам, хотя в сложившихся условиях, наоборот, хотелось бы платить больше. Вся наша команда быстро и ловко подстроилась под обстоятельства, адаптировав программы для проведения онлайн, и мы перешли на работу удаленно. Как выяснилось впоследствии, любое занятие онлайн требует намного больших усилий от преподавателей.

Около 35% учеников постоянных курсов по разным причинам не смогли заниматься онлайн — к огромному сожалению, работу с ними пришлось прервать, соответственно, мы потеряли доход. Тем ученикам, чьи родители оказались в тяжелой финансовой ситуации и не смогли оплачивать занятия в полном размере, мы предоставили льготные условия — доходы от основных курсов из-за этого упали еще примерно на 40%.

Значительную часть образовательной деятельности нам удалось перевести в онлайн, но пришлось отменить, например, выходы «в поля», когда студенты посещали киносъемки и репетиции спектаклей, выставки и другие площадки, где могли наблюдать за работой профессионалов в реальных условиях. Также пандемия оборвала годовые проекты, над которыми ребята работали в течение года и планировали завершить в мае, — пришлось с нуля начинать работу над новыми маленькими проектами.

Прекратились наши открытые культурные мероприятия, и не состоялись показы выпускных работ наших студентов, запланированные на конец мая. Мы были вынуждены приостановить и социальную деятельность, которую проводили с партнерами из числа социальных организаций (например, БОО «Перспективы»).

2. Вы занимаете в культуре особенную нишу? Почему важно, чтобы вы выжили?

Главная цель школы «ТАК» — помочь молодым людям, детям и подросткам, сориентироваться в культурной среде, найти в ней себя и свое место.

Несмотря на то что мы существуем всего полгода, «ТАК» вошла в культурную жизнь Санкт-Петербурга как активное действующее лицо. Мы проводим открытые культурные мероприятия для широкой аудитории: показы спектаклей наших студентов, встречи с представителями культуры и искусства (режиссерами, актерами, художниками, мультипликаторами и т.д.), показы эксклюзивных фильмов и пр. Нас приглашают к совместным проектам такие образовательные, культурные и благотворительные организации, как «Перспективы», Мариинский театр, ЦВЗ «Манеж», Институт исследования стрит-арта, Корабельный институт и др.

Студенты «ТАК» создают собственные проекты не столько под руководством, сколько в сотрудничестве с педагогами — современными известными режиссерами, сценографами, кинематографистами, аниматорами и актерами. Наш подход — показывать, вдохновлять и поддерживать. Фактически мы выращиваем новое поколение творческих людей.

3. Чем вам грозит ситуация?

Студенты больше не смогут реализовывать крупные и технологичные проекты, поскольку мы лишимся возможности обеспечивать их материалами и необходимым оборудованием. Нам придется радикально сократить число курсов в школе, переехать в маленькое помещение. А также уменьшить масштаб культурно-образовательной деятельности и полностью отказаться от проведения открытых мероприятий.

4. Объем ваших потерь: сможете ли вы назвать сумму?

Сейчас мы теряем около 200 000 в месяц, и лето грозит нам еще большими потерями.

5. Что вы собирались сделать в 2020 году и что вы сделаете, несмотря ни на что?

В 2020 году мы уже сформировали и подали три грантовые заявки по направлениям театральной, кино- и музейной деятельности. Их мы планируем реализовать, даже если придется сокращать основные направления.

Школа «ТАК» работает в соответствии с учебно-календарным планом, и осенью 2020 года мы планировали открывать для студентов новые направления на следующий учебный год. Если ситуация будет развиваться не в нашу пользу, основные курсы предыдущего года с уже сложившимися группами оставим в любом случае.

6. Расскажите, как можно вам помочь прямо сейчас и как вы остаетесь на связи со своей аудиторией в кризисное время.

Мы перевели возможные курсы в онлайн и продолжаем проводить открытые мероприятия в Инстаграме с представителями культурного сообщества из Москвы, Петербурга и из других стран.

Лучшая поддержка для нас сейчас — это участие в наших онлайн-программах. Свое расписание мы обновляем еженедельно и публикуем в соцсетях «ТАК».

Также будем благодарны за финансовую и консультационную помощь.





Санкт-Петербург, наб. реки Пряжки, 5

Сайт: tak-school.ru

E-mail: info@tak-school.ru

Тел.: +7 999 205 05 42

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