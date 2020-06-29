Петербургской студии перформативных искусств нужна поддержка

COLTA.RU поговорила с командой студии перформативных искусств «Сдвиг» и выяснила, что случилось с ними в последнее время и чем здесь можно и нужно помочь.

1. Что произошло с вами с начала марта?

Мы вынуждены были закрыться 28 марта в связи с постановлением правительства Санкт-Петербурга. До этого момента с середины марта были отток студентов на регулярных классах, отмена мастер-классов и перформансов на апрель (от приезжих педагогов и художников).

2. Вы занимаете в культуре особенную нишу? Почему важно, чтобы вы выжили?

Мы — одна из немногих самоорганизованных инициатив в поле современного танца в России с площадкой, регулярной программой и на полной самоокупаемости. Мы в равной степени представляем локальных и приглашенных артистов и педагогов: показываем современный танцевальный перформанс, проводим лаборатории и мастер-классы, создаем гибридные события, такие, как «НОЧ' перформанса», фестиваль-выставка «ПО.В.С.Танцы ХХ», серия лекций-перформансов «Субъективная история танца» и др. Мы — одно из немногих мест, где создаются и показываются новые работы — тоже регулярно. За три года на нашей площадке было показано около 50 новых работ. Важно, что мы создаем прецедент и практику того, как можно поддерживать такое место не только без финансовой, но и без административной помощи. У нас нет никаких должностей, мы все делаем сами (уборку, финансовый учет, социальные медиа, продюсирование). Каждый год — как подвиг, любое снижение нашей активности даст откат назад в видимости современного танца.

3. Чем вам грозит ситуация?

На данный момент невозможно планировать свою деятельность даже на лето, а переход в онлайн не покрывает наших базовых затрат, таких, как аренда, коммунальные платежи и зарплаты. Арендодатель ввел мораторий на аренду, но после выхода из карантина будут выставлены счета со скидкой, и мы сейчас не понимаем, какого размера будет скидка и сможем ли мы оплатить эти счета.

4. Объем ваших потерь: сможете ли вы назвать сумму?

Мы вынуждены были отменить всю деятельность, которая приносила нам доход (обычно это около 200 000 — 250 000 рублей в месяц), и организовали сбор средств двух видов: подписка и поддержка (подробнее — здесь). Пока сбор средств покрыл меньше трети нашей месячной выручки.

5. Что вы собирались сделать в 2020 году и что вы сделаете, несмотря ни на что?

Мы все еще надеемся, что в июле сможем вернуться хоть к какой-то части нашей офлайновой деятельности — даже с учетом ограничения по посещаемости в 50 человек. Первым делом организуем показ шоукейса работ от нашей студии (который мы планировали провести в начале мая), проведем «НОЧ' перформанса» (не исключено, что она пройдет онлайн — есть идея, как привлечь наших друзей-художников со всего мира), проведем масштабные летние мастерские-лаборатории с открытыми днями в конце, а также просто вернемся к регулярным занятиям. Сейчас занимаемся тем, на что всегда не хватало времени: стараемся сделать доступным в онлайне наш архив. В ближайшее время мы надеемся выпустить несколько текстов о методах создания наших перформансов, возможно, даже в печатном виде. В марте—апреле мы создали серию лекций о современном танце для Лаборатории новых медиа, которые мы выложили в открытый доступ, а также сделали лонгрид по следам этих лекций.

6. Расскажите, как можно вам помочь прямо сейчас и как вы остаетесь на связи со своей аудиторией в кризисное время.

Помочь нам можно, купив подписку на будущие занятия, показ перформанса или час аренды для личных целей. А также сделав безвозмездный взнос. И то, и другое можно сделать на нашем сайте. Можно подписаться на наши новости в любой из соцсетей и делиться информацией о наших событиях (Инстаграм, «ВКонтакте», Фейсбук, YouTube). Там мы и остаемся на связи — ведем прямые трансляции из студии по утрам, делимся новостями с репетиций. Часть занятий перешла в зум в закрытых группах, часть классов есть в открытом доступе, как «предложения для импровизации» и зарядки. Мы уже провели три зум-выпуска серии «Субъективная история танца» и онлайн-лаборатории.





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