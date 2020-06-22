Новосибирский книжный, которому надо помочь

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COLTA.RU поговорила с Анной Яковлевой, директором книжного магазина «Перемен», и выяснила, что случилось с ними в последнее время и чем здесь можно и нужно помочь.
Здравствуйте!
Меня зовут Анна, я директор книжного магазина «Перемен» в Новосибирске. С 2014 года мы привозим в город не только лучшие современные книги (а мы почти не работаем с классикой и совсем — с масслитом), но и их авторов.
1. Что произошло с вами с начала марта?
В Новосибирск вся эта история пришла только в самом конце марта, и в целом магазину грех жаловаться — принудительно закрыт только один магазин на муниципальной площадке, для перемещения курьеров по городу нет помех, а поддержка покупателей в апреле была едва ли не более ценной для выживания, чем собственно продажи. Весь апрель мы, прося покупателей оставаться дома (а они в своем большинстве — товарищи сознательные и сделали это и без наших ценных советов), выживали только через сервис, акцию, услугу — как хотите — «#книгавмешке». Механика проста: достаточно заполнить анкету на сайте «Другиекниги.рф», выбрать сумму заказа, и мы доставим секретную книжную посылку прямо к дверям дома. Работает она на двух двигателях — доверии к нашему выбору книг, заработанном за шесть лет, и понятном нежелании решать, еще и что почитать во время, когда культура и так сшибает с ног.
Очевидно, что эта игра не может быть вечной: к концу месяца поток заказов заметно уменьшился (и наигрались, и деньги начали заканчиваться даже у тех, у кого они были вначале), и дальше будет сложнее, хотя мы и осторожно открыты и даже возим новинки.
2. Вы занимаете в культуре особенную нишу? Почему важно, чтобы вы выжили?
Желание выжить в условиях высокой аренды, налоговой нагрузки и демпинга интернет-магазинов породило в нас привычку шевелить ластами буквально ежедневно: пожалуй, мы — единственный книжный магазин с очень выверенным не только ассортиментом, но и подходом к мероприятиям внутри, отчего 2gis назвал нас магазином-клубом (а мы и не стали возражать). Кроме детского научного клуба, презентаций, лекций, философских чтений и т.д. с 2017 года мы проводим свой фестиваль новой детской литературы «Другие книги» — без бюджета и спонсоров. В 2020 году он должен был стать четвертым, но из-за пандемии прошел пока только в онлайне. Впрочем, крауд-кампания по переносу фестиваля собрала уже 150% от заявленной суммы — и мы на низком старте к подготовке его живьем, как только это станет возможно.
3. Чем вам грозит ситуация?
В первую очередь — неплатежеспособностью населения. У нас нет подушки в виде госзаказов или помещения в собственности, как и сторонних источников дохода, и если новосибирцы не смогут себе позволить покупать книги, то и мы станем не нужны. Сейчас мы расширяем географию и впервые стали активно доставлять книги в другие регионы — от Петербурга до Тынды и Южно-Сахалинска — и постоянно приятно удивляемся, где еще нас знают.
4. Объем ваших потерь: сможете ли вы назвать сумму?
Выручка апреля составила 60% от выручки марта, и это объективно отличный результат, на который было направлено очень много усилий. Мы и без того много лет работаем на грани убытков, и пока осторожно можно сказать, что ближайшие несколько месяцев отбросят нас в долговую яму еще тысяч на 300.
5. Что вы собирались сделать в 2020 году и что вы сделаете, несмотря ни на что?
Уже писала выше: апрельский фестиваль «Другие книги» мы проведем тогда, когда это будет безопасно, — в него уже вложены деньги и заморожены билеты для гостей. Кроме того, если летом позволит ситуация, проведем уже четвертую гаражную книжную распродажу, куда все желающие могут принести книги из своей библиотеки по символической цене, освободив дома место для новых книг из библиотек других горожан. Как правило, гаражка проходит на улице в июле — и, судя по тому, что мы видим в соцсетях наших клиентов (все дочитывают запасы), в этом году она будет особенно прекрасная.
6. Расскажите, как можно вам помочь прямо сейчас и как вы остаетесь на связи со своей аудиторией в кризисное время.
Пока что единственное, о чем мы просим, — это дать нам делать свою работу, то есть советовать и подбирать книги. Лучший способ это сделать — заказать книгу в мешке на «Другиекниги.рф» или просто книги из прайса (его мы тоже опубликовали впервые).
Книжный магазин «Перемен» — книги, которые делают вас лучше!
Новосибирск
Ул. Орджоникидзе, 43
Тел. (383) 214–24–22
Проспект Строителей, 21
Тел. (383) 214–24–21
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