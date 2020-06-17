Проект, который помогает музыкантам и их менеджерам, нужно поддержать

COLTA.RU поговорила с Зоей Скобельцыной, автором проекта Onlineup, созданного для поддержки российской музыкальной индустрии, и выяснила, что случилось с ними в последнее время и чем здесь можно и нужно помочь .

1. Что произошло с вами с начала марта?

Наши основные клиенты — это большие события, фестивали, концерты. Два последних ивента мы провели на Бали и в Петербурге, а после 15 марта весь маркетинг событий выключен, так как все события отменились или перенеслись!

2. Вы занимаете в культуре особенную нишу? Почему важно, чтобы вы выжили?

Мы много работаем с артистами, обучаем, поэтому идея онлайн поддержать индустрию показалась нам отличной. Вокруг уже сформировалось комьюнити, которому нравится то, что мы делаем, мы бы хотели продолжать в том же духе и, конечно, чтобы о нас узнало еще больше людей.

3. Чем вам грозит ситуация?

Пока мероприятий нет и неизвестно, когда они вернутся, мы решили сфокусироваться на образовании и музыкальной индустрии. Я планирую, что платформа вырастет до большого форума и серьезных образовательных продуктов.

4. Объем ваших потерь: сможете ли вы назвать сумму?

Несколько миллионов рублей.

5. Что вы собирались сделать в 2020 году и что вы сделаете, несмотря ни на что?

Я собиралась растить агентство и работать с событиями по всей стране; теперь план поменялся, но мне он нравится даже больше. Новый продукт меня очень вдохновляет, я буду рада, если вы нас поддержите.

6. Расскажите, как можно вам помочь прямо сейчас и как вы остаетесь на связи со своей аудиторией в кризисное время.

Вы можете помочь нам информационно, рассказать о нас, а мы можем сделать эфир с вашими журналистами. О том, как получить поддержку авторитетного СМИ в рамках выпуска альбома, например.





Еще немного о нас

В прямом эфире здесь можно общаться и учиться бесплатно у специалистов шоу-бизнеса, найти менеджера и новых поклонников, показать свое творчество в формате шоукейса, получить фидбек от экспертов и подарки от партнеров, а также просто посмотреть выступления известных артистов и фрешменов.

Среди спикеров — директор отдела бизнес-инициатив и аналитики Warner Music Russia Максим Ворошилов, директор по маркетингу ONErpm Глеб Лисичкин, продюсер фестиваля Stereoleto Илья Бортнюк, менеджер по работе с музыкальными партнерами «ВКонтакте» Павел Белов, Эрика Лундмоен и другие.

Музыка в огне, но мы не сдаемся!

Подробнее о программе проекта — здесь.

А еще мы запустили новый формат нетворкинга на платформе: раздел для нетворкинга Chat-room. Шесть виртуальных комнат в формате видеочата — Afterparty, «Менеджерская», «Креатор», «Инженерная», Classroom и «Общая песочница» — будут поддерживать живое общение 24/7. Правила и описание комнат смотрите здесь.

В комнаты будут заглядывать спикеры проекта, артисты и другие крутые ребята из индустрии. Можно будет сходить на мастер-класс или спросить совета у коллег по цеху.

Буду рада обратной связи!





Lineup — агентство событийного маркетинга

Onlineup — образовательно-развлекательный проект поддержки российской музыкальной индустрии

Ewent.ru — доступное образование в сфере event из любой точки мира















Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU