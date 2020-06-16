Петербургской театральной площадке необходима помощь

COLTA.RU поговорила с командой театральной площадки «Скороход» и выяснила, что случилось с ними в последнее время и чем здесь можно и нужно помочь.

1. Что произошло с вами с начала марта?

Главное, что с нами произошло, — мы увидели повод замедлиться, оценить ситуацию вокруг и стать осознаннее. Возможно, звучит немного нескромно, но мы всегда старались двигаться какими-то альтернативными путями в искусстве, находить возможности для диалога там, где до нас их еще не искали. Поэтому заморозка офлайн-деятельности не катастрофична — но чувствительна, не скроем. Сейчас мы все сидим по домам, встречаемся на видеоконференциях, обсуждаем идеи в чатах. Свой дом покидает только один наш сотрудник, финансовый директор и актер, — Стас Белозеров. Он перевоплотился в курьера (носит маску и перчатки, ездит на своем автомобиле, дезинфицирует каждый миллиметр пространства) и развозит товары из нашей «Love'kи». Это карантинный проект: создали специальный сайт, где аккумулируется вся активность «Скорохода» и «Такого театра» — архив, мерч, музыкальные диски, трансляции. Есть и про будущее разговор: предлагаем тематическую фотосессию в гробу (это часть реквизита, ничего страшного), ужин с артистом, абонементы на спектакли после отмены ограничений.

Еще поняли, что очень хочется разговаривать, — и запустили подкаст «Тревожный звоночек». Звоним людям из театральной сферы, которые во время пандемии оказались в других городах и странах, — уже узнали, как дела в Америке, Италии, Мексике, Финляндии. Нам кажется, важно начинать говорить о страхах и проблемах, но без отчаяния и пафоса. Получаются очень разные выпуски — как и люди, с которыми общается ведущий, арт-директор «Скорохода» Вова Кузнецов.

2. Вы занимаете в культуре особенную нишу? Почему важно, чтобы вы выжили?

Можно сказать, мы — единственное в Петербурге театральное пространство, где нет труппы, но есть по-настоящему заинтересованная аудитория и возможность для художников создавать разные форматы — перформансы, лекции, мастер-классы, фестивали. Наша лаборатория «Генерация» помогает молодым режиссерам выпустить спектакли, которые затем отмечают российские премии: например, «Посмотри на него» номинирован на «Золотую маску», а «табортаборт» — на «Прорыв». Уже семь лет «Скороход» — «место силы» для довольно большой культурной тусовки, которая интересуется не только театром, но и современным танцем, музыкой, философией. Каждую осень на базе «Скорохода» проходит фестиваль независимого театра «Площадка» — благодаря ему Петербург увидел спектакли Всеволода Лисовского, Юрия Муравицкого, мастер-классы Ивана Вырыпаева, участвовал в проектах компании «Перфобуфет», познакомился с московским ЦИМом, ростовским театром «18+». Мы хотим и дальше продолжать исследовать реальность вокруг себя и делать это театром.

3. Чем вам грозит ситуация?

Самое главное для нас сейчас — поддерживать зарплаты сотрудникам и оплачивать аренду, коммунальные услуги. Нельзя терять «Скороход», это важная точка на театральной карте города: наша команда и театры-резиденты многое делают для того, чтобы в России развивалось альтернативное искусство, звучали непривычные, даже неудобные мнения. Наша аудитория ценит такие вызовы: это умные, образованные и азартные люди, для которых театр — не только развлечение, но и возможность проверить свои убеждения, поспорить, глубже разобраться в чем-то сложном и противоречивом.

4. Объем ваших потерь: сможете ли вы назвать сумму?

Прибыль площадки напрямую зависит от коммерческих мероприятий и репертуара театра. Если не считать возвратов билетов, то за полтора месяца ущерб от сорванных событий — уже около 800 000 рублей, не говоря о потерях буфета, которые тоже частично формируют фонд оплаты труда.

5. Что вы собирались сделать в 2020 году и что вы сделаете, несмотря ни на что?

До конца 2020 года мы планировали выпустить одну большую премьеру в ноябре — теперь, скорее всего, вынуждены сдвинуть ее, так как деньги на выпуск перестали аккумулироваться. По этой же причине придется на время отложить большие планы по ремонту нашей чудесной лестницы — кто был у нас, тот поймет.

6. Расскажите, как можно вам помочь прямо сейчас и как вы остаетесь на связи со своей аудиторией в кризисное время.

Мы думаем, помочь восстановиться таким площадкам, как наша, способны частные фонды, крупные инвесторы, неравнодушные к независимому театру, — было бы очень прогрессивно, если бы они проявили инициативу, откликнулись на запрос. Так происходит на Западе уже давно — союз между искусством и бизнесом дает много выгод обеим сторонам. Но у нас пока нет такой поддержки, поэтому искренне благодарим всех, кто отправляет donation или делает заказ в нашей карантинной «Love'kе» — серьезно, там много интересного, загляните.





Контакты:

Площадка «Скороход»

Санкт-Петербург, Московский проспект, 107, корп. 5, этаж 4

«ВКонтакте»

Пресс-атташе Алиса Балабекян

+7 (952) 215 85 39

skorohodpress@gmail.com

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