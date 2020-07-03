Музей, которому необходима наша помощь

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COLTA.RU поговорила с Натальей Потаповой, директором музея «Огни Москвы», и выяснила, что случилось с ними в последнее время и чем здесь можно и нужно помочь.
1. Что произошло с вами с начала марта?
С начала марта в музее стали отменяться заказы на экскурсионное обслуживание. Музей опустел. В принципе, не нужно было даже его закрывать: он сам закрылся, так как не стало посетителей. Мы вернули деньги заказчикам, которые оплатили программы заранее. С начала марта в музее дежурили два сотрудника и занимались хозяйственными делами, с 16 марта все работали удаленно. В музее только дворник поливал цветы. Директор приезжал выплачивать зарплату сотрудникам и делать неотложные платежи.
2. Вы занимаете в культуре особую нишу? Почему важно, чтобы вы выжили?
В этом году нашему музею «Огни Москвы» исполняется 40 лет. В 1980 году сначала была открыта выставка, посвященная 250-летнему юбилею уличного освещения Москвы. Но она пользовалась такой популярностью у москвичей, что решено было на ее основе создать постоянно действующий музей. За 40 лет аудитория музея увеличилась в десятки раз, программы музея пользуются большим спросом у москвичей и жителей других городов. В 2018 году музей стал победителем конкурса «Музейный флагман», организованного Благотворительным фондом Владимира Потанина, что говорит о высокой оценке деятельности музея посетителями. Музей ежегодно реализует социальные проекты разной направленности.
3. Чем вам грозит ситуация?
Рано или поздно, если мы не начнем полноценно работать, у нас закончатся финансовые средства, за счет которых мы пока держимся. Доходы от экскурсионной деятельности и продажи билетов в музей — это единственный источник нашего финансирования, за исключением грантовых средств, которые предназначены для реализации проектов. Сейчас мы реализуем проект «Увидеть невидимое!», цель которого — разработать методическое пособие для музейных сотрудников по адаптации музеев для слабовидящих посетителей. Проект был профинансирован Благотворительным фондом Владимира Потанина. В августе мы начинаем реализацию нового проекта «Душа города», также направленного на социальную адаптацию людей, имеющих особые потребности по зрению. Проект стал победителем конкурса президентских грантов.
4. Объем ваших потерь: сможете ли вы назвать сумму?
Сложно точно назвать сумму. Примерно три с половиной миллиона рублей.
5. Что вы собирались сделать в 2020 году и что вы сделаете, несмотря ни на что?
Кроме повседневной деятельности мы собирались завершить работы по созданию уличной экспозиции на территории музея, обновить реквизит и музейное оборудование в зале интерактивных программ, отреставрировать задний фасад здания. Несмотря ни на что, мы начнем проведение работ по реставрации заднего фасада здания музея — памятника истории и культуры XVII века. Стена находится в аварийном состоянии, уже нет времени откладывать эти работы.
6. Расскажите, как можно вам помочь прямо сейчас и как вы остаетесь на связи со своей аудиторией в кризисное время.
С нашей аудиторией во время самоизоляции мы оставались на связи с помощью страниц музея в социальных сетях. С представителями местного сообщества, друзьями музея, участниками фокус-группы проекта «Увидеть невидимое!» мы постоянно общаемся. Практически каждый день, чтобы не унывать во время самоизоляции, с помощью WhatsApp мы играли в «Что? Где? Когда?». Для читателей Государственной библиотеки для слепых раз в неделю мы читали отрывки из книг по истории Москвы, которые хранятся в фондах нашего музея.
С 16 июня музей открыт, но количество посетителей ограничено. Одновременно в помещении может находиться не более пяти человек. Следовательно, мы продолжаем работать «в минус». Мы готовы постоянно проводить экскурсии для небольших групп по экспозиции музея и пешеходные по старинным московским переулкам. Чтобы поддержать музей, посетителям достаточно купить билет и прийти в музей. На нашем сайте и на страницах в социальных сетях можно посмотреть афишу программ.
Кнопка «Поддержи музей» на нашем сайте создана специально для сбора средств на реставрацию заднего фасада здания музея — памятника истории и культуры XVII века (палаты стольника И.И. Протопопова). Герой фильма «Асса» сказал: «Если каждый зажжет по спичке, то свет будет на полнеба». Мы очень надеемся, что если каждый сможет внести свой кирпичик в реставрацию старинных московских палат, то здание простоит еще много столетий, а наш музей будет продолжать дарить свет старинных фонарей своим посетителям.
Москва
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Тел.: +7 (495) 624–73–74
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