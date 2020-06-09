Издательство, которому нужно помочь

COLTA.RU поговорила с Валентиной Агеевой, директором по маркетингу издательства «Пешком в историю», и выяснила, что случилось с ними в последнее время и чем здесь можно и нужно помочь.

1. Что произошло с вами с начала марта?

Нам, как и всем, пришлось перестраивать свои бизнес-процессы для удаленного формата работы, а также решать вопросы с доставками тиражей и заказов клиентам в новых условиях, падением спроса в связи с общей паникой.

2. Вы занимаете в культуре особенную нишу? Почему важно, чтобы вы выжили?

Мы издаем научно-популярную детскую литературу, чтобы дети могли познавать мир с помощью красивых, качественно сделанных и очень интересных книг. Каждую книгу и игру делает команда настоящих профессионалов:

● исторические детали и фактический материал проверяют консультанты-историки, кандидаты наук и доценты РГГУ и МГИМО;

● детские психологи следят за тем, чтобы информация в книгах соответствовала возрасту и основным этапам психического развития ребенка, чтобы сюжет был увлекательным, а знания — полезными и нужными в жизни и школе;

● практикующие психологи и специалисты по нейропсихологии (МГУ им. М.В. Ломоносова) проверяют наши задания и наборы для самостоятельного творчества.

Подробно — на сайте.

3. Чем вам грозит ситуация?

В связи с пандемией и кризисом критично падает платежеспособный спрос населения, и, в первую очередь, падают продажи книг; также нам придется заморозить большинство книг, планируемых к выходу в ближайшие месяцы.

4. Объем ваших потерь: сможете ли вы назвать сумму?

На сегодня речь идет о сумме более полумиллиона рублей — без учета отложенных потерь от простоя (невыпуска новых книг и т.д.).

5. Что вы собирались сделать в 2020 году и что вы сделаете, несмотря ни на что?

Постараемся издать столько книг из запланированных, сколько получится. Также мы запустили новые продукты — книги для детей по подписке на лето, подарочные сертификаты, новые подарочные наборы.

6. Расскажите, как можно вам помочь прямо сейчас и как вы остаетесь на связи со своей аудиторией в кризисное время.

Любая рекламная и информационная поддержка наших книг и остальных продуктов (книг по подписке, подарочных наборов, настольных игр и т.д.) пойдет на пользу. Мы активно взаимодействуем в соцсетях с нашей аудиторией, устраиваем акции, распродажи, розыгрыши, открываем новые рубрики для общения читателей и их родителей с авторами и художниками.

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