Литературному журналу и издательству необходима наша помощь

COLTA.RU поговорила с Викторией Гендлиной, бренд-менеджером издательства «Носорог», и выяснила, что случилось с ними в последнее время и чем здесь можно и нужно помочь.

1. Что произошло с вами с начала марта?

13 марта сотрудники литературного журнала и издательства «Носорог» отправились в самоизоляцию. Уже тогда было тревожно, но масштаб всех неприятностей еще был неочевиден. Тут же возникли непредвиденные сложности, ломающие привычный редакционный уклад: к примеру, с хранением изданий и отправкой заказов покупателям (особенно через Почту России). Это было поправимо: книги забрали домой сотрудники «Носорога», чтобы иметь возможность заниматься отправкой, а способы доставки переизобретали так, чтобы путь журналов или книг до покупателя был как можно короче и быстрее.

Но есть и более серьезные проблемы. Так, в марте стало ясно, что мы практически лишимся дохода от книжных магазинов и офлайн-мероприятий. Вся инфраструктура дала сбой, и мы как активная ее часть почувствовали это на себе почти сразу. Сейчас мы не видим предпосылок к изменению этого положения.

2. Вы занимаете в культуре особенную нишу? Почему важно, чтобы вы выжили?

Прежде чем создать собственную издательскую программу, «Носорог» был литературным журналом, который помимо прозы и поэзии в каждом номере печатал работы того или иного художника. С 2018 года «Носорог» превратился в издательство и за сравнительно короткое время успел стать заметной частью русскоязычного культурного ландшафта. Мы открываем тексты с культовым статусом для гуманитарного производства (роман Резы Негарестани «Циклонопедия», «Число и сирена» Квентина Мейясу), впервые публикуем романы важных российских и европейских авторов («Странствие по таборам и монастырям» Павла Пепперштейна, «Свечи сгорают дотла» Шандора Мараи) и параллельно продолжаем выпускать толстый литературный журнал со своим узнаваемым и неповторимым стилем.

Если мы не выживем, то ниша интеллектуальной литературы в России станет заметно беднее. «Носорог» — это уникальный и самобытный проект со своей читательской аудиторией, которая постоянно расширяется. Это значит, что мы действительно нужны читателям.

3. Чем вам грозит ситуация?

Кризис уже сказался на нас достаточно сильно — так, мы впервые запустили краудфандинг по сбору средств на издание книги Шамшада Абдуллаева «Другой юг», которую планировали издать самостоятельно этой весной. Из-за убытков замедлился процесс производства не только книг, но и журнала: это приводит, в свою очередь, к следующим убыткам, и получается замкнутый круг, разомкнуть который своими силами не так просто. Ситуация грозит тем, что наши издания будут покупать в гораздо меньших количествах: так, новый номер «Носорога» вышел незадолго до карантина, мы не успели провести презентации, а книжные закрылись и не успели продать хотя бы первую партию журнала. Также отменились все ярмарки, которые помогают не только читателям приобрести нужные им книги, но и издателям держаться на плаву. Из-за сбитых настроек всей издательской системы, начиная от типографий и заканчивая дистрибуцией, мы оказались в шатком и непонятном положении, которое в перспективе грозит прекращением деятельности.

4. Объем ваших потерь: сможете ли вы назвать сумму?

Мы не имеем возможности выпускать новые книги по намеченному плану и продавать их так, как это было возможно в прошлых условиях. К концу 2019 года наше финансовое положение стабилизировалось, и мы планировали держать достигнутую планку и дальше, но тут как раз случился кризис. Поэтому наши потери в масштабах небольшого, но активно развивающегося издательства огромны. Убыток за месяцы карантина составляет от 400 000 до 600 000 рублей.

5. Что вы собирались сделать в 2020 году и что вы сделаете, несмотря ни на что?

С наступлением карантина мы организовали онлайн-лекторий «Носорога» со своей особой концепцией: наши авторы и переводчики читают лекции на темы, напрямую связанные с нашими изданиями. Мы хотим продолжать эту новую и интересную для нас деятельность.

Помимо этого, в 2020 году мы планируем выпустить два номера «Носорога» (сдвоенный летне-осенний и зимний) и несколько книжных новинок: уже упомянутый сборник прозы Шамшада Абдуллаева «Другой юг», «Бесполезные мемуары» Карло Гоцци, «По ту сторону Тулы» Андрея Николева, «Расщепление» Тура Ульвена. Уже во время карантина мы подписали договор на покупку прав на книгу Джорджо Агамбена, в основе которой — исследование альбома рисунков Джандоменико Тьеполо и рассказанная в нем история жизни, смерти и воскрешения персонажа комедии дель арте Пульчинеллы.

6. Расскажите, как можно вам помочь прямо сейчас и как вы остаетесь на связи со своей аудиторией в кризисное время.

Оставаться на связи с аудиторией помогают социальные сети: мы рассказываем о своих новостях, устраиваем акции и спецпредложения, предлагаем участвовать в конкурсах и присоединяться к онлайн-лекторию, а также создаем контент для сайта (делаем интервью и публикуем тексты из прошлых номеров «Носорога»). Сейчас нам как никогда важна информационная поддержка: раньше многие знакомились с нашими изданиями благодаря книжным событиям, теперь же новым людям сложнее набрести на нас. Мы открыты для спецпроектов и коллабораций, информационного партнерства, и нам важно, чтобы об этом знало как можно больше заинтересованных в гуманитарной повестке людей. Мы будем рады, если про нас узнают в том числе потенциальные партнеры или спонсоры; после выпуска журнала «Носорог» № 14 мы готовы к партнерским номерам, которые покрывают часть расходов нашей редакции и привлекают новую аудиторию.

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