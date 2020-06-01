Казанский центр современной культуры, который нужно поддержать

COLTA.RU поговорила с командой центра современной культуры «Смена» и выяснила, что случилось с ними в последнее время и чем здесь можно и нужно помочь.

1. Что произошло с вами с начала марта?

С 17 марта «Смена» закрылась на карантин и заморозила все проекты и планы на 2020 год. Это циклы лекций и кинопоказов, музыкальные концерты, выставки, Летний книжный фестиваль и фестиваль дебютного документального кино «Рудник». Мы не знаем, когда снимут ограничения, поэтому сложно спланировать, как именно будут проходить те проекты, которые запланированы на конец года. Мы готовы начать работать над ними, но пока вынуждены думать над запасными вариантами. В худшем случае они пройдут в следующем году или в непривычном для зрителей формате.

Из-за ограничений мы смогли лишь частично сохранить работу книжного и винилового магазинов — они работают в режиме доставки по всей России. Остальная команда переключилась на работу в онлайн — мы занимаемся тем, до чего в обычное время у нас не дотягивались руки: усилением онлайн-присутствия, переработкой сайта, выпуском своего интернет-издания «Рупор Смены», поиском грантов и потенциальных партнеров.

Нам кажется, что в этой ситуации важно объединяться — как на местном, так и на федеральном уровне. Мы обсуждаем, как это сделать, с нашими друзьями из других культурных проектов по всей России и местными инициативами, причем не обязательно из нашей сферы.

2. Вы занимаете в культуре особенную нишу? Почему важно, чтобы вы выжили?

Мы стали первой независимой (без государственной и частной поддержки) институцией в Татарстане, которая занимается книжным магазином, организацией выставок современного искусства, проведением лекций и показов фильмов, не попадающих в программу сетевых кинотеатров. За почти семь лет работы мы в несколько раз расширили количество событий и горизонт наших интересов — мы проводим профессиональные события для дизайнеров, издателей, музыкантов, исследовательские группы и многое другое. В числовом выражении это около 200 событий за год.

Нам кажется, что каждая низовая инициатива уникальна — это сборка тех интересов и инициатив, что рождаются и эволюционируют у конкретной команды. Закрыться сейчас означает поставить крест на всей той истории развития, которая была у нас до 2020 года. К сожалению, мы с трудом можем представить себе новый проект, который мог бы быстро заполнить ту нишу, что мы долгое время занимаем в Татарстане.

3. Чем вам грозит ситуация?

Все зависит от того, насколько долго «Смене» нельзя будет вести деятельность без ограничений. Скажем, если это продлится до начала осени — без внешней поддержки аудитории финансовые издержки станут слишком большими и нам придется закрыться.

4. Объем ваших потерь: сможете ли вы назвать сумму?

Сейчас мы сильно ограничены в возможности получать финансовую помощь от наших посетителей — единственного источника, который поддерживал наше существование и развитие до пандемии. Теперь они могут поддержать нас лишь в онлайне. При этом мы понимаем, что у многих людей сократились заработки или они уходят на нужды первой необходимости. Из-за этих и других факторов мы получаем лишь 7–10% от той суммы, которой нам было достаточно для поддержания своей работы.

5. Что вы собирались сделать в 2020 году и что вы сделаете, несмотря ни на что?

В 2020 году мы планировали увеличить нашу программу и ввести несколько новых форматов. Мы не отказываемся от своих планов и готовы реализовать их в тот момент, когда обстоятельства это позволят; исключения касаются лишь событий, где мы работаем вместе с партнерами, в некоторых случаях нам придется прорабатывать проекты с нуля.

Мы уверены, что если «Смена» сохранит свое существование, то сохранятся все те мероприятия, которые мы запланировали на 2020 год. Исключение составляют лишь масштабные проекты — их производство занимает длительное время, и прорабатывать их после окончания пандемии придется практически с нуля.

6. Расскажите, как можно вам помочь прямо сейчас и как вы остаетесь на связи со своей аудиторией в кризисное время.

Мы постарались сделать так, чтобы посетители, желающие нас поддержать, могли сделать это без особого труда. На одной странице они могут выбрать тот вариант, который подходит им больше всего, — безвозмездно отправить нам любую удобную сумму, приняв участие в акции «#культурныйпроездной», купить наш мерч, заранее купить билет на события, которые пройдут после карантина, или заказать у нас книги или виниловые пластинки — мы доставляем их по всей России.

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