Магазины для художников нуждаются в поддержке

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COLTA.RU поговорила с Евгением Коржуковым, директором по маркетингу и рекламе сети арт-маркетов «Красный карандаш», и выяснила, что случилось с ними в последнее время и чем здесь можно и нужно помочь.
1. Что произошло с вами с начала марта?
С 28 марта все офлайн-магазины нашей сети пришлось закрыть, следуя указу мэра Москвы. Это как потерять четыре пальца одной руки — существовать становится крайне тяжело.
2. Вы занимаете в культуре особенную нишу? Почему важно, чтобы вы выжили?
«Красный карандаш» по состоянию на апрель — это самая крупная сеть магазинов для профессиональных художников в России. Это очень специфичная ниша — мы продаем все самое необходимое для любого художника: от красок до мольберта, от самых доступных отечественных брендов до редких импортных и узкоспециализированных. За семь лет существования мы расширили ассортимент так, чтобы каждый художник — от совсем юного до студента творческого вуза или профессионала — смог найти все, что требуется не только для учебы, но и для реализации самых смелых и амбициозных проектов.
Мы также работаем с культурными площадками — музеями, парками, образовательными учреждениями: организовываем собственные мероприятия и поддерживаем творческие инициативы других. За семь лет мы стали неотъемлемой частью культурной жизни Москвы, чем очень гордимся.
3. Чем вам грозит ситуация?
На сегодняшний день компания потеряла большую часть своего дохода: из шести магазинов работает только один — интернет-магазин. С некоторыми арендодателями площади магазинов нам удалось договориться о скидке на арендную плату, но ущерб для сети получен серьезный.
4. Объем ваших потерь: сможете ли вы назвать сумму?
Миллионы рублей. Реальный ущерб в текущей ситуации оценить пока сложно.
5. Что вы собирались сделать в 2020 году и что вы сделаете, несмотря ни на что?
Конечно, у нас были планы по расширению сети, но сейчас это оказалось невозможным не только из-за введения режима самоизоляции, но и из-за того, что таких средств сейчас у компании просто нет.
Тем не менее нам удалось увеличить продажи онлайн. Мы пожертвовали одним из наших магазинов — он стал дополнительным складом интернет-магазина. Это также дало возможность создать новые рабочие места. Конечно, это не позволило выйти даже на половину от старых финансовых результатов. Но даже этим достижениям мы сейчас очень рады.
6. Расскажите, как можно вам помочь прямо сейчас и как вы остаетесь на связи со своей аудиторией в кризисное время.
Наша главная цель — стать тем творческим магазином, о котором знают все. Ведь если бы каждый москвич узнал о том, что все для творчества есть совсем рядом — в «Красном карандаше», это уже было бы победой. Нам нужна площадка, которая поможет нам рассказать о том, что искусство совсем рядом, — мы очень хотели бы, чтобы читатели COLTA.RU открыли для себя мир творчества. Это здорово!
На связи с аудиторией мы остаемся с помощью нашего инстаграма — сейчас на нас подписано около 145 000 художников и творческих людей.
Мы любим художественные материалы, и это видно по нашему контенту. Как и все художники, мы визуалы, поэтому стараемся показывать материалы так, как они этого заслуживают, — красиво и стильно.
Как нам можно помочь? Вы можете заказать любые художественные материалы с доставкой прямо сейчас: краски или игрушки для ребенка, набор маркеров и скетчбук для себя. А еще у нас можно выбрать гипсовую голову Давида или Венеры для украшения гостиной или мольберт, с помощью которого можно не только рисовать: его также можно использовать как стильную подставку для зеркала или телевизора.
Мы считаем, что творчество — одна из тех вещей, которые не только облегчат нахождение дома, но и помогут узнать себя с новой стороны. Помните, как здорово было рисовать, когда нам было три-пять лет? Это все еще здорово, просто мы почему-то перестали это делать.
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