Образовательный проект, которому необходима помощь

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COLTA.RU поговорила с Полиной Бондаревой, основателем школы Masters, и выяснила, что случилось с ними в последнее время и чем здесь можно и нужно помочь.
1. Что произошло с вами с начала марта?
Этой весной школа Masters, как и абсолютное большинство культурных институций, полностью перешла на новый режим работы: лекции, мастер-классы и встречи с художниками теперь проходят в онлайн-формате. В то же время мы были вынуждены приостановить проведение занятий годового академического курса по истории искусств из-за понятного желания наших слушателей посещать лекции только очно.
Одновременно нам пришлось отказаться от очень многих привычных видов активности, которые составляют до 50% деятельности Masters: приостановлена работа направления Masters Travel с образовательными путешествиями по городам России и Европы, невозможно проводить экскурсии в музеях Петербурга и Москвы. Мы вынуждены были отказаться от проведения ряда совместных образовательных проектов с институциями-партнерами — так, мы не смогли реализовать масштабную лекционную программу, которую мы планировали осуществить в апреле в рамках Национального театрального фестиваля «Золотая маска».
2. Вы занимаете в культуре особенную нишу? Почему важно, чтобы вы выжили?
Masters — это уникальный проект с академическим подходом к образованию в сфере искусства. Иван Чечот, Олеся Туркина, Дмитрий Озерков, Алексей Бойко, Алексей Бобриков, Глеб Ершов, Ксения Малич, Сергей Кавтарадзе, Иван Саблин, Анастасия Ярмош — имена наших преподавателей говорят сами за себя. За пять лет мы успели стать одним из заметных центров современной культуры в Петербурге, провели огромное количество авторских курсов и экскурсий с участием российских и зарубежных искусствоведов — лучших специалистов в своей области, а также встреч и мастер-классов с кураторами, художниками, галеристами, композиторами и режиссерами. Помимо выполнения непосредственно образовательной функции мы занимаем важное место в культурной жизни города и совместно с крупными институциями (МАММ, ЦСИ «Винзавод», БДТ им. Г.А. Товстоногова, фестиваль «Золотая маска») ежегодно проводим масштабные события, объединяющие всех, кому небезразлично то, что сегодня происходит с искусством. Кроме того, мы выступаем экспозиционной площадкой для молодых художников и регулярно готовим выставки в сотрудничестве с ведущими галереями и кураторами, а также выпускаем аналитический журнал об искусстве Masters Journal.
3. Чем вам грозит ситуация?
Школа Masters — частный независимый образовательный проект, всегда (и до сих пор вполне успешно) полагавшийся сам на себя. Сложившаяся ситуация не только вынудила нас радикально сократить объемы деятельности, но и ставит под угрозу существование нашего проекта как такового.
4. Объем ваших потерь: сможете ли вы назвать сумму?
За два месяца наши продажи упали более чем на 70 процентов с учетом всех направлений работы школы, а затраты на онлайн-платформы, к сожалению, только увеличились. Уже сейчас нам пришлось приостановить работу сразу в нескольких направлениях, составлявших значительную часть наших доходов, которые всегда позволяли нам реализовывать общедоступные офлайн- и онлайн-проекты.
5. Что вы собирались сделать в 2020 году и что вы сделаете, несмотря ни на что?
На 2020 год у нас были большие планы: Future Art Fest в Эрмитаже, совместная программа с рижской биеннале RIBOCA, совместная программа с «Золотой маской», масштабный перезапуск онлайн- и печатной версии Masters Journal. Мы долго обсуждали эти проекты и готовиться к их реализации начали еще в прошлом году. В новых условиях мы решили сделать упор на онлайн-университет, над которым работаем с 2018 года, и попробовать новые digital-форматы. Если хотя бы какие-то из запланированных проектов будет возможно осуществить, мы обязательно это сделаем, но если нет — будем работать над другими.
Разобщенность — главное слово этой карантинной весны. Поэтому нам показалось важным запустить линейку общедоступных цифровых форматов, которые позволяют нам оставаться на связи с большой онлайн-аудиторией: подкасты «Наше время» с еженедельными обзорами ключевых событий культурной онлайн-жизни и «Большие разговоры» — беседы с главными героями российской культурной сцены.
6. Расскажите, как можно вам помочь прямо сейчас и как вы остаетесь на связи со своей аудиторией в кризисное время.
Сложившуюся ситуацию мы решили воспринимать как возможность рассказать о себе максимально широкому кругу людей, неравнодушных к искусству, и мы очень рассчитываем на вашу поддержку. Мы не только перевели часть своей образовательной деятельности в онлайн. Мы еженедельно рассказываем о наших планах, делимся рекомендациями и подборками книг и фильмов от наших экспертов, которые помогут пережить непростое время, а команда школы всегда на связи со слушателями и преподавателями.
Мы считаем, что переход в онлайн-режим позволит людям получать качественное образование, где бы они ни находились. Проще и логичнее всего поддержать нас, купив один или несколько курсов в нашем онлайн-университете.
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