Одна из старейших московских галерей нуждается в помощи

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COLTA.RU поговорила с Любовью Шакс, директором галереи «Роза Азора», и выяснила, что случилось с ними в последнее время и чем здесь можно и нужно помочь.
1. Что произошло с вами с начала марта?
18 марта галерея «Роза Азора» планировала представить первую на своей территории персональную выставку прекрасного мозаиста и живописца Алины Баталиной. Буквально за пару дней до намеченной даты стало ясно, что первое весеннее открытие 2020 года придется отменить. Тем не менее выставка была смонтирована и до сих пор украшает пустые залы галереи на Никитском бульваре. А мы не теряем надежды показать ее нашим посетителям.
2. Вы занимаете в культуре особенную нишу? Почему важно, чтобы вы выжили?
Галерея «Роза Азора» была основана в 1991 году Любовью Шакс, Еленой Языковой и Мариной Лошак. Это одна из старейших галерей в Москве, аналогов которой не было тогда и не существует сейчас. Наш девиз — «Сочетай несочетаемое, смешивай несмешиваемое!» В галерее характерные предметы советского быта соседствуют с работами современных художников, наивное искусство — с авангардным, живопись и офорты — с авторской керамикой и украшениями.
Галерея «Роза Азора» расположена в самом центре Москвы, у Никитских Ворот. Наши посетители вспоминают, как приходили в галерею еще детьми, и отмечают особую атмосферу, которая остается неизменной с годами. Наша галерея — как старый дом, где выросло не одно поколение художников, а старые дома надо сохранять, а не сносить.
3. Чем вам грозит ситуация?
Не будет преувеличением сказать, что текущий кризис ставит под сомнение дальнейшее существование галереи.
4. Объем ваших потерь: сможете ли вы назвать сумму?
Мы оцениваем наши потери на данный момент приблизительно в 1 млн рублей.
5. Что вы собирались сделать в 2020 году и что вы сделаете, несмотря ни на что?
Нам пришлось отменить несколько запланированных проектов, в том числе выставку Натальи и Марии Арендт, которая должна была открыться в апреле.
Однако сольная выставка Алексея Ланцева, намеченная на лето, все же состоится — с 5 по 7 июня в рамках фестиваля EverArt Weekend, который поможет нам перенести ее в онлайн.
6. Расскажите, как можно вам помочь прямо сейчас и как вы остаетесь на связи со своей аудиторией в кризисное время.
Главное для нас сейчас — это сохранить круг наших художников, посетителей и друзей! И очень хотелось бы показать действующую выставку, рассказать о художнике. Только это позволит нам сохранить свою аудиторию до того момента, как мы сможем вернуться к работе в нормальном режиме. Во время карантина мы поддерживаем присутствие галереи в социальных сетях Facebook и Instagram.
Галерея «Роза Азора»
Никитский б-р, д. 14
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