Знаменитому книжному нужна ваша помощь

Фестиваль Ecocup Green Talks: полное расписание
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COLTA.RU поговорила с Евгением и Леной Коган, владельцами книжного магазина «Бабель», и выяснила, что случилось с ними в последнее время и чем здесь можно и нужно помочь.
1. Что произошло с вами с начала марта?
Мы были вынуждены закрыть наш ежедневный лекторий и перейти в онлайн — сейчас лекции у нас проходят два-три раза в неделю. Но благодаря возможностям онлайна мы смогли собрать уникальный состав выступающих: у нас уже выступили Виталий Комар, Александр Генис, Олег Лекманов, Александр Долинин, Александр Эткинд, Максим Кронгауз, Роман Григорьев, Линор Горалик, Екатерина Марголис и многие другие прекрасные люди, свои потрясающие тексты читали Дмитрий Бобышев, Лев Рубинштейн, Александр Дельфинов. В планах еще множество потрясающих имен и тем. Но, конечно, никакой онлайн не заменяет живого общения.
Кроме того, мы в основном продаем книги онлайн с доставкой, что естественно в сложившейся ситуации. Объем продаж, понятное дело, очень сильно упал.
2. Вы занимаете в культуре особенную нишу. Почему важно, чтобы вы выжили?
До недавних пор мы были единственным таким магазином книг на русском языке в Израиле (недавно в Иерусалиме открылась наша франшиза). Кроме того что у нас самые низкие цены на книги в стране (мы стараемся следить за этим), больше нигде нет такого ассортимента книг российских независимых книжных издательств. Ну и уникальна лекционная программа: за четыре с половиной года мы организовали около тысячи лекций и встреч.
3. Чем вам грозит ситуация?
Это простой вопрос — ситуация поставила перед нами вопрос выживания. И раньше книжному магазину с такой идеологией выживать было непросто, теперь это еще сложнее. Но, так как другого выхода у нас нет, мы делаем все возможное.
4. Объем ваших потерь: сможете ли вы назвать сумму?
Думаю, сейчас мы стали зарабатывать процентов на восемьдесят меньше, чем до начала пандемии.
5. Что вы собирались сделать в 2020 году и что вы сделаете, несмотря ни на что?
Мы открыли издательство — успели выпустить только одну книгу («Город Эн» Л. Добычина с предисловием Полины Барсковой), но в планах у нас еще несколько книг: три находятся в разработке, одна полностью готова. Кроме того, в середине апреля мы должны были организовать первое большое выступление в Израиле Севы Новгородцева — по понятным причинам оно не состоялось, но мы обязательно его сделаем, как только сможем. Мы давно хотели сделать книжный фестиваль и, несмотря ни на что, воплотим нашу идею в жизнь. Ну и так далее.
6. Расскажите, как можно вам помочь прямо сейчас и как вы остаетесь на связи со своей аудиторией в кризисное время.
Было бы здорово, если бы почты России и Израиля начали адекватно работать, но это из разряда фантастики. Так что помочь нам очень просто. У нас есть страницы в Фейсбуке и Инстаграме и телеграм-канал о неочевидных книгах — подписывайтесь! Главное, чтобы как можно больше людей узнавало о наших лекциях, о наших книгах и вообще о нас. Только вместе мы сможем выжить и после того, как все эти безобразия закончатся, начать работать с новыми силами. Независимый книжный магазин — это не просто место, где можно купить книги: это пространство, создающее атмосферу города, его культурный фон. Если книжные магазины закроются, жизнь точно никогда не станет прежней.
Книжный магазин «Бабель» (Тель-Авив):
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Спасибо!
С уважением, Евгений и Лена Коган
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