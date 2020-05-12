Издательство, которое нуждается в помощи

COLTA.RU поговорила с Ириной Кравцовой, главным редактором Издательства Ивана Лимбаха, и выяснила, что случилось с ними за эти недели и чем здесь можно и нужно помочь.

1. Что произошло с вами с начала марта?

Как это ни удивительно, мы сдали в печать четыре книги. Нам буквально бросили спасательный круг: Фонд Николая Каретникова заказал переиздание блестящих автобиографических новелл композитора «Темы с вариациями» (предисловие Ольги Седаковой к этой книге опубликовано), а Фонд логико-философских исследований — издание книги О.А. Седаковой «Перевести Данте» (перевод трех Песен «Божественной комедии» с предуведомлениями и комментариями). К тому же Ольга Александровна приняла решение отказаться от гонорара, тем самым оказав издательству дополнительную поддержку. Огромная благодарность всем инициаторам этой помощи! Кроме того, при участии одного из крупных дистрибьюторов мы смогли сдать в допечатку книги Дика Свааба и Лорана Бине, тиражи которых закончились. Другой крупный дистрибьютор, наоборот, не порадовал: разослал всем издательствам письмо-ультиматум, предлагая выбрать между переносом платежей на сентябрь и оплатой отгруженных ему книг со скидкой 30%, то есть ниже их себестоимости. Как это обычно бывает, кризисная ситуация сработала как проявитель, показав, кто способен к солидарности, а кто действует по принципу «тони, кому охота, а мы на песочек».

2. Вы занимаете в культуре особенную нишу. Почему важно, чтобы вы выжили?

Действительно, облик издательства четко очерчен, у него есть «форма, основанная на решительном отборе», если пользоваться формулой Роберто Калассо. Наши читатели отмечают перфекционизм стиля, настраивающий на особое отношение к чтению, и сложную жанровую природу издаваемых книг («Дунай» Клаудио Магриса, «Неаполитанская летопись» Герлинга-Грудзинского, «Провансальский триптих» Адама Водницкого тому примеры). А еще это заполнение зияний: «Тетради» Симоны Вейль, сочинения Маргерит Юрсенар, романы Жоржа Перека и Натаниэла Уэста, дневники Михаила Кузмина, сочинения Василия Комаровского, трехтомник ленинградской прозы 1960-х — 1980-х годов — подготовка этих книг потребовала многолетнего труда. Начав издавать в 2000 году зарубежную литературу, мы выбирали авторов, которые независимо от масштаба дарования и будущих наград долгое время находились в позиции маргиналов: Чеслав Милош и Томас Венцлова, Збигнев Херберт и Витольд Гомбрович, Гильермо Кабрера Инфанте и Хосе Лесама Лима, Маргерит Юрсенар и Ханс Хенни Янн. Большинство их произведений было издано нами впервые, причем они годами, а иногда и десятилетиями ждали своего переводчика, и это было восстановлением справедливости: все эти выдающиеся авторы должны были зазвучать по-русски. Для нас всегда важны инновационные литературные практики (самоограничения Жоржа Перека, патафизика Рене Домаля, визионерство Альфреда Дёблина, чувственная революционность Х.Х. Янна) — нам нравится иметь дело с сопротивляющимся словом. Изданные нами книги способны вызвать доверие и внимание к сложности, заменяют утверждение вопрошанием, прививают вкус к интеллектуальной свободе. Наши читатели называют их «сотоварищами по выживанию», значит, выжить нужно постараться и нам.

3. Чем вам грозит ситуация?

Если к осени ситуация не начнет выправляться, то мы потеряем и сотрудников, и офис и вынуждены будем заморозить деятельность до лучших времен. Ужасно жаль, что это происходит в год 25-летия издательства.

4. Объем ваших потерь: сможете ли вы назвать сумму?

Наши потери очень существенны: в апреле мы недосчитались половины месячного оборота, в мае потеряем до 70%, в июне — до 90%... Суммарно это будет потеря 70% второго квартала.

5. Что вы собирались сделать в 2020 году и что вы сделаете, несмотря ни на что?

В портфеле этого года были: новая книга нейробиолога Дика Свааба «Наш креативный мозг» и новая книга Паскаля Брюкнера о старении, «Я/сновидения Набокова» Геннадия Барабтарло, «Эпилог» Ханса Хенни Янна, «Хроники» Чеслава Милоша, избранная проза Геннадия Гора и многие другие; переиздания — «Турдейская Манон Леско» вместе с военными дневниками Вс. Петрова, «Цинический разум» Петера Слотердайка, «Жизнь способ употребления» Жоржа Перека; мы наконец договорились о подготовке к изданию третьего тома «Дневника» Михаила Кузмина. Все эти книги по договорам с правообладателями мы должны были напечатать в этом году. Книги Свааба, Милоша и новый перевод «Освобожденного Иерусалима», сделанный Романом Дубровкиным, точно выйдут в свет, поскольку получили финансовую поддержку. Для остальных нам придется искать дополнительные источники финансирования и договариваться с правообладателями о переносе сроков издания.

6. Расскажите, как можно вам помочь прямо сейчас и как вы остаетесь на связи со своей аудиторией в кризисное время.

Сейчас наш основной источник средств — прямые продажи через интернет-магазин на сайте издательства. Вы можете купить книги напрямую (причем по самым выгодным ценам — действует целый пакет специальных предложений). Через соцсети мы все время напоминаем об этом и всячески пытаемся заинтересовать подписчиков рассказами о новинках и ранее вышедших книгах, выкладываем и будем выкладывать видео прежних презентаций. Новые формы нам пока придумать не удалось, поскольку почти все сотрудники заняты упаковкой и отправкой заказов. Но что-то придумать придется — будем обращаться за помощью и к нашим авторам, и к читателям. А еще мы приглашаем вас присоединиться к Клубу друзей, о котором можно прочитать на нашем сайте.

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU