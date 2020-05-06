Петербургский книжный, которому нужно помочь

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COLTA.RU поговорила с Константином Шавловским, кинокритиком и соучредителем проекта «Порядок слов», и выяснила, что случилось с магазином за эти недели и чем здесь можно и нужно помочь.
1. Что произошло с вами с начала марта?
В марте закрылись все наши магазины — книжные лавки в Электротеатре Станиславский и на Новой сцене Александринского театра, а также главная площадка — «Порядок слов» на Фонтанке, 15. На рынке онлайн-торговли мы неконкурентоспособны, а люди, которые заказывают книги у нас, — настоящие подвижники и герои. Потому что у нас старый и неуклюжий сайт, и, чтобы его превратить в новый, нужно потратить много денег, а их у нас и в лучшие времена не было. В общем, нужно нас очень любить, чтобы покупать у нас книги онлайн.
2. Вы занимаете в культуре особенную нишу. Почему важно, чтобы вы выжили?
«Порядок слов» открылся на волне кризиса 2009 года, мы готовили к открытию магазин на Фонтанке все лето и осень, а открыли свои двери 15 января 2010 года. Глупо было бы, продав примерно 1 млн книг и устроив более 2000 мероприятий, закрыться в 2020-м вот так, в сущности, бездарно. Мне кажется, вопрос нашего выживания — это вопрос поддержки локальных сообществ. Мы 10 лет твердили как заведенные, что эти сообщества существуют и за ними будущее, мы старались приглашать к нам всех, чьи взгляды на мир мы в той или иной мере разделяем, — от семинара «Ф-письмо» до кружка «Либромарксизм», мы основали Премию Аркадия Драгомощенко, у нас выступал Петр Павленский (с журналом «Политическая пропаганда»), а группа «Война» читала тюремные дневники. Я умышленно молчу про кино, потому что «Порядок слов», мне кажется, знают все, кто так или иначе интересуется кинематографом: в нашем душном зальчике на Фонтанке побывало несколько лауреатов Канн, а номинантов — и того больше. Наконец, мы сделали на Новой Голландии два фестиваля «Ревизия», один из которых был посвящен жизни городских сообществ. И, в общем, наше выживание — это своеобразная проверка на прочность этих самых сообществ. Если нам удастся выйти на докризисный уровень и не закрыться — значит, все это было не зря.
3. Чем вам грозит ситуация?
Закрытием проекта до начала осени.
4. Объем ваших потерь: сможете ли вы назвать сумму?
Могу только сказать, что продажи упали больше чем на 80% — а мы и на докризисном уровне работали почти «в ноль».
5. Что вы собирались сделать в 2020 году и что вы сделаете, несмотря ни на что?
Мы с проектом «Новая Голландия» планировали провести в третий раз Международный книжный фестиваль «Ревизия», но пока ничего не понимаем ни про сроки его проведения, ни про участников. Мне кажется, реальные потери мы поймем только к сентябрю: кому на нашем рынке независимых издательств и магазинов удалось спастись, а кому нет. В прошлом году мы провели «Вагиновские чтения», а в этом планируем, несмотря ни на что, конференцию к 100-летию Пауля Целана. В «Порядке слов» ежемесячно проходило 10–15 событий, и с середины апреля мы перезапустили нашу площадку онлайн. Осваиваем новые форматы и будем продолжать, пока эпидемиологическая ситуация не стабилизируется. Даже если нам разрешат работать в мае, проводить мероприятия в нашем зале еще долго будет невозможно.
6. Расскажите, как можно вам помочь прямо сейчас и как вы остаетесь на связи со своей аудиторией в кризисное время.
Мы довольно быстро сориентировались и открыли онлайн-лекторий, где блестящие лекции прочитали Дмитрий Мамулия, Александр Эткинд и Михаил Ямпольский. Майская программа лектория — лучшая за много лет, потому что пандемия, с одной стороны, всех заперла в своих квартирах, а с другой стороны, отменила всякие границы — как между работой и домом (что плохо), так и между городами и странами (что, скорее, хорошо). Теперь можно соединять онлайн людей из Москвы, Флоренции и Казани — как только что у нас было на презентации книги художника Рашита Сафиуллина про декорации «Сталкера». Для нас огромная радость и честь не только принимать у себя в онлайн-лектории прекрасных людей, которые инвестируют свое время в то, чтобы мы выжили, но и видеть, что все эти события пользуются интересом аудитории: все лекции пока проходили в полностью заполненном виртуальном зале. В открытый доступ эти лекции мы не выкладываем, но рассылаем их всем, кто купил билеты, а также нашим подписчикам на «Патреоне» — это еще один способ поддержать нас. Но сейчас лекции устраивают все, и мы стараемся думать на шаг вперед — поэтому у нас появились zoom-pop-up рюмочная «Стопка книг», куда мы приглашаем наших друзей для неформального разговора, а также читательский клуб «Пример интонации», где Алексей Агранович будет читать выбранный экспертами рассказ, а потом вместе с ними обсуждать его с гостями. Первыми гостями нашего читательского клуба будут Анна Наринская и Александр Скидан.
Также мы начали на сайте продавать PDF-версии редких книг и выпустили в продажу электронные сертификаты. Ну и, конечно, проще всего и логичнее всего поддержать нас, заказав у нас книги.
Все способы поддержать нас словом и делом мы собрали на одной странице.
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