Ростовский театр, которому необходима помощь

COLTA.RU поговорила с Юрием Муравицким, художественным руководителем ростовского театра «18+», и выяснила, что случилось с ними за эти недели и чем здесь можно и нужно помочь.

1. Что произошло с вами с начала марта?

С начала марта произошло постепенное закрытие театра на карантин: сначала обычные меры предосторожности — дезинфекция, потом ограничение не больше 50 человек (в Ростове это все происходило немного позже, чем в Москве), потом вообще запрет на проведение спектаклей, но актеры могли собираться в театре на репетиции, и мы репетировали по скайпу — актеры на сцене в Ростове, я в Москве перед компьютером, а потом начались «путинские выходные», и мы уже перешли в зум. Теперь каждый репетирует из дома.

2. Вы занимаете в культуре особенную нишу. Почему важно, чтобы вы выжили?

Потому что, по вашим же словам, мы занимаем в культуре особенную нишу. Наверное, поэтому. Не выживем — значит, одной краской в палитре российского театра будет меньше.

3. Чем вам грозит ситуация?

Больше всего пугает неизвестность, непредсказуемость ситуации. А на данный момент абсолютно непонятно, сколько еще театр не сможет играть спектакли. Мой личный прогноз неутешительный. Думаю, мы еще не до конца осознаем, что происходит и как это отразится на нашем привычном жизненном укладе. Судя по тому, как неохотно люди принимают элементарные меры безопасности, мы еще долго будем выбираться из всего этого. К тому же если в Москве эпидемия уже в разгаре, то в Ростове, по всей видимости, все только начинается. Государственные театры выживут, с независимыми все сложнее.

4. Объем ваших потерь: сможете ли вы назвать сумму?

Сложно сказать. На сегодняшний день точно больше миллиона. Это если считать только непроданные билеты на отмененные спектакли в апреле. Но театр еще много всего делает параллельно.

5. Что вы собирались сделать в 2020 году и что вы сделаете, несмотря ни на что?

Собирались до конца сезона выпустить три новых спектакля, запустить театральную лабораторию «Открытая площадка», которая позволит желающим реализовать свои проекты на сцене театра «18+». Я перечислил основное. В принципе, мы ни от чего не отказались. Спектакль «Спойлеры» уже вышел в формате digital. Его можно посмотреть на канале театра в YouTube. Конкурс заявок «Открытой площадки» откроем на днях — сейчас хорошее время, чтобы генерировать идеи. Оперу «Это любовь» выпустим, как только это будет возможно.

6. Расскажите, как можно вам помочь прямо сейчас и как вы остаетесь на связи со своей аудиторией в кризисное время.

Помочь можно так: мы открыли общественное финансирование театра — информация есть на сайте, любой желающий может перечислить ту сумму, которую считает возможной. Я думаю, эта форма поддержки останется и после карантина. Free donation — это абсолютно нормальная форма взаимодействия между зрителем и театром. И сейчас на «Планете.ру» мы собираем деньги на проект «Это любовь». По поводу того, как оставаться на связи, — мы, как и многие сейчас, ищем разные способы, думаем, пробуем. Не хочется впадать в истерию и стараться любыми способами заполнить собой эфир — например, вливаться в поток бесконечных онлайн-чтений всего чего угодно: такое ощущение, что многие только в изоляции обнаружили, что есть литература, поэзия. Мы, как и другие театры, показываем онлайн спектакли текущего репертуара, выкладываем видео спектаклей, которые уже сняты с репертуара, даже выпустили премьеру спектакля в сети, пробуем делать читки новых пьес онлайн, хотим перевести в онлайн наш проект «Стойка +» (формат беседы с гостями театра «18+» за барной стойкой в фойе театра), в ближайшие дни проведем интернет-концерт Дениса Третьякова — он обещает спеть некоторые арии из оперы «Это любовь».

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