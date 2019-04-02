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Preview_cover_picture«Он Юн». «Календарь» Preview_cover_pictureЮра Визбор м. «СНГ» Preview_cover_pictureАнна Ворфоломеева. «Так легко» Preview_cover_pictureDvanov. «Хорошо» Preview_cover_pictureКсения Федорова. «Переходный этап» Preview_cover_pictureMustelide. «Женщина-женьшень» Preview_cover_pictureKira Lao. «Ohmsk» и «Delay» Preview_cover_pictureNizkiz. «Интроверт» Preview_cover_pictureThe Retuses. «OMYT» Preview_cover_picture«Вежливый отказ». «Опера-86» Preview_cover_picture«Сансара». «Чудовища» Preview_cover_pictureRace to Space. «Lost» (EIMIC remix)
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«Он Юн». «Календарь»

«А апрель на ель»: стихотворение Всеволода Некрасова в исполнении петербургских умников от рэпа

текст: Александр Великанов
Detailed_picture© Он Юн
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Петербургская группа «Он Юн», основанная Максимом Тесли и Вовой Седых, не так уж юна. Начиная с 2011 года они делают, по собственному выражению, «хип-хап» — оригинальную смесь из экзистенциального речитатива, обращающегося к поэтическим первоисточникам от Крученых до Летова, и смурной, нервной электроники. Типично петербургскую смесь. В основе их нового сингла «Календарь», впрочем, лежит стихотворение московского поэта Всеволода Некрасова — и, разумеется, это не просто так. Сейчас «Он Юн» все объяснит.

От авторов

Ровно год назад мы придумали себе челлендж: раз в месяц на протяжении года записывать по треку. Чтобы не расслабляться и побороть кризис идей, возникший в коллективе.

И успешно справились с заданием. Теперь мы в постоянном напряжении, а про кризис и думать забыли.

Закончить этот цикл мы решили треком «Календарь» на стихи московского концептуалиста Всеволода Некрасова, написанные в 1961 году.

Решили мы так по нескольким причинам. Во-первых, это Календарь, все двенадцать месяцев челленджа. Во-вторых, мы любим поэзию гораздо больше хип-хапа, куда нас, признаться честно, совершенно случайно занесло и откуда мы уже восемь лет пытаемся выбраться. В-третьих, звук стиха, который очень четко дает понять так называемой новой школе, что ничего нового нет, а все их «скр», «бря» и даже «бля-у» были изобретены еще шестьдесят лет назад (на самом деле, гораздо раньше, но не будем углубляться, чтобы не показаться умниками-задротами (коими мы, впрочем, являемся)).

Спасибо, что были с нами этот год, нам все понравилось. Надеемся, вам тоже (хотя, если честно, все равно).

Любим. Ваш «Он Юн».

Ближайшие концерты «Он Юн»: 13 апреля в клубе Punk Fiction (Москва) и 28 апреля в Fish Fabrique Nouvelle (Санкт-Петербург)

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