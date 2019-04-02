«Он Юн». «Календарь»

Петербургская группа «Он Юн», основанная Максимом Тесли и Вовой Седых, не так уж юна. Начиная с 2011 года они делают, по собственному выражению, «хип-хап» — оригинальную смесь из экзистенциального речитатива, обращающегося к поэтическим первоисточникам от Крученых до Летова, и смурной, нервной электроники. Типично петербургскую смесь. В основе их нового сингла «Календарь», впрочем, лежит стихотворение московского поэта Всеволода Некрасова — и, разумеется, это не просто так. Сейчас «Он Юн» все объяснит.

<a href="http://onyun.bandcamp.com/track/2019">Календарь (стихи Всеволода Некрасова) (март 2019) by Он Юн</a>

От авторов

Ровно год назад мы придумали себе челлендж: раз в месяц на протяжении года записывать по треку. Чтобы не расслабляться и побороть кризис идей, возникший в коллективе.

И успешно справились с заданием. Теперь мы в постоянном напряжении, а про кризис и думать забыли.

Закончить этот цикл мы решили треком «Календарь» на стихи московского концептуалиста Всеволода Некрасова, написанные в 1961 году.

Решили мы так по нескольким причинам. Во-первых, это Календарь, все двенадцать месяцев челленджа. Во-вторых, мы любим поэзию гораздо больше хип-хапа, куда нас, признаться честно, совершенно случайно занесло и откуда мы уже восемь лет пытаемся выбраться. В-третьих, звук стиха, который очень четко дает понять так называемой новой школе, что ничего нового нет, а все их «скр», «бря» и даже «бля-у» были изобретены еще шестьдесят лет назад (на самом деле, гораздо раньше, но не будем углубляться, чтобы не показаться умниками-задротами (коими мы, впрочем, являемся)).

Спасибо, что были с нами этот год, нам все понравилось. Надеемся, вам тоже (хотя, если честно, все равно).

Любим. Ваш «Он Юн».





Ближайшие концерты «Он Юн»: 13 апреля в клубе Punk Fiction (Москва) и 28 апреля в Fish Fabrique Nouvelle (Санкт-Петербург)





ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬ