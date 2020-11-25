«Дочь». «Поле»

В прошлом году Яна Смирнова, вокалистка подмосковной инди-рок-артели «Краснознаменная дивизия имени моей бабушки», объявила о том, что покидает группу. Новый проект возник на рубеже 2019 и 2020 годов при участии старых друзей — Татьяны Сопенко, подруги Яны с восьмого класса и первой барабанщицы «Дивизии», и Николая Ефремова, отвечавшего за звук всех альбомов «Дивизии» начиная с «Кики». Ефремов также пригласил в группу саунд-продюсера Михаила Пилявского. Поначалу в состав «Дочери» также входил клавишник «Дивизии» Дмитрий Вихирев, но вскоре оставил проект. Первый альбом новоиспеченной группы выйдет в следующем году — сейчас Яна и Николай представляют свой дебютный сингл «Поле».

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/12810814'>Поле</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/10385106'>ДОЧЬ</a> на Яндекс.Музыке

Яна Смирнова

«Поле» — одна из последних песен с грядущего альбома. Но мы решили все отложить и выпустить ее первой. Мне кажется, она очень про нас сейчас. В первую очередь я про группу, но можно вспомнить, например, «Путем зерна» В. Ходасевича и прочитать шире — «Всему живущему идти путем зерна»:

И ты, моя страна, и ты, ее народ,

Умрешь и оживешь, пройдя сквозь этот год...

Хотя песня не является реакцией на пандемию, она написана во время нее. Весной наша молодая, не инициированная в мир «Дочь» оказалась отрезана от репетиций и студии, мы вынуждены были перекроить планы по релизам и едва не распались, не начавшись. Самым трудным было расставание с Димой Вихиревым (экс-клавишник «Дивизии» и группы «Сахарный человек». — Ред.), который стоял у истоков и многое сделал. Мне кажется, эта песня, а следом еще две родились как ответ и утешение. Неопределенность — это тяжело. Но если вы музыкант и у вас есть новые песни, можно все решить. Песни — это главное.

Для меня «Поле» особенное еще и потому, что это мой текст. Основной текстовик у нас в группе — это Таня Сопенко, она пишет очень просто и образно. У меня получается реже, но здесь вышла интересная история. Первая строчка родилась, когда я помогала родителям в огороде, а дальше у меня была цель — «попасть» в Колю Ефремова. Для этого я переслушала его альбом «Вопрос», вспоминала наши разговоры, даже представляла себя Колей. Сразу было чувство, что Коля ее и музыкально сможет «проинтуичить», поэтому я отправила ему диктофонную запись, не прикасаясь к аранжировке.

Пока мы «сажали поле», дела стали налаживаться. К нам пришел Миша Пилявский. Его электронная музыка — это прямо отдельная моя любовь: когда Коля нас познакомил (это его старый друг), я две недели каталась под нее на велосипеде и не могла поверить, что это наш новый участник. Потом мы быстро нашли гениальную команду для первой фотосессии. Крутой современный художник Серж Кирчано сделал нам обложку и тизер для сингла. Мы вписались на лейбл ONErpm, и вот сейчас, буквально за пару недель до релиза, к нам еще, кажется, присоединился барабанщик мечты.

Сажать поле по-прежнему нелегко. Но если воспринимать трудности как путь к новому себе и своей музыке, они как будто даже приобретают ценность.

Николай Ефремов

В песне «Поле» нам, словно далеким отголоском, подпевают те самые ветра, про которые уже поем мы. Для меня это очень воздушная песня, которая создавала себя сама. Сам этот процесс — как давно забытое чудо, он позволил соединить и какой-то странный акустический ломаный, хрупкий хип-хоп-бит, и шугейз, и уверенные гитары. И это все было заложено в классной и простой демке под гитару, которую я услышал в начале лета, так как «Поле» — живая и самодостаточная песня даже в простой, зачаточной форме. Меня не покидает ощущение, что этот релиз — только одна из возможных ее форм и она будет жить дальше. Во многом эта песня — личное и действительное документальное подтверждение моей сопричастности музыке, о которой я не забыл. Мы можем забыть о семенах в земле, но сами знаете, что будет дальше.





Слушайте «Поле» в стриминговых сервисах.

Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU