Вадим Маевский и Александр Туркунов. Саундтрек к «Медиатору»

«Музыка — это язык, и так классно встретить кого-то, кто говорит с тобой на одном языке»
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В психологическом триллере «Медиатор» звучали песни таких российских инди-музыкантов, как «Хадн дадн», «Дайте танк (!)», Polnaluybvi, Сироткин, Недры и Race to Space, — и это выглядело большим прорывом для отечественного телевидения. Однако таинственную атмосферу в сериале создавала оригинальная музыка кинокомпозиторов Вадима Маевского (Race to Space) и Александра Туркунова (R.A.I.), использовавших ироничные джазово-блюзовые интонации как из фильмов Дэвида Линча и эмбиентные психоакустические фактуры в духе саундтреков к картинам Дэвида Финчера. В нескольких композициях звучит гитара Павла Додонова. Вчера саундтрек к «Медиатору» появился на всех цифровых платформах, а мы предлагаем вам его послушать с комментариями одного из авторов.
Главным напутствием от режиссера перед тем, как мы взялись за музыку к фильму, было словосочетание «жизнерадостный нуар». Это абсолютное противоречие, и оно сперва поставило меня в тупик, но потом наоборот — помогло. Основным нашим подходом при сочинении музыки было использование контрапункта к происходящему — музыка не иллюстрирует событие, а подсказывает, как к нему относиться. При записи мы использовали много разных электрогитар редких моделей и модульные синтезаторы.
Слушать саундтрек к «Медиатору» в стриминговых сервисах
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