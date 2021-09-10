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Вадим Маевский и Александр Туркунов. Саундтрек к «Медиатору»

Жизнерадостный нуар в духе саундтреков к фильмам Линча и Финчера: оригинальная музыка к сериалу от московских кинокомпозиторов

текст: Александр Великанов
Detailed_picture© Архив Вадима Маевского

В психологическом триллере «Медиатор» звучали песни таких российских инди-музыкантов, как «Хадн дадн», «Дайте танк (!)», Polnaluybvi, Сироткин, Недры и Race to Space, — и это выглядело большим прорывом для отечественного телевидения. Однако таинственную атмосферу в сериале создавала оригинальная музыка кинокомпозиторов Вадима Маевского (Race to Space) и Александра Туркунова (R.A.I.), использовавших ироничные джазово-блюзовые интонации как из фильмов Дэвида Линча и эмбиентные психоакустические фактуры в духе саундтреков к картинам Дэвида Финчера. В нескольких композициях звучит гитара Павла Додонова. Вчера саундтрек к «Медиатору» появился на всех цифровых платформах, а мы предлагаем вам его послушать с комментариями одного из авторов.

Вадим Маевский

Главным напутствием от режиссера перед тем, как мы взялись за музыку к фильму, было словосочетание «жизнерадостный нуар». Это абсолютное противоречие, и оно сперва поставило меня в тупик, но потом наоборот — помогло. Основным нашим подходом при сочинении музыки было использование контрапункта к происходящему — музыка не иллюстрирует событие, а подсказывает, как к нему относиться. При записи мы использовали много разных электрогитар редких моделей и модульные синтезаторы.

Слушать саундтрек к «Медиатору» в стриминговых сервисах


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