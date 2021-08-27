Terelya. «Оркестр»

Проект Terelya (ударение на последний слог) вот уже несколько лет исполняет чувственный романтичный инди-поп с необычным женским вокалом. В этом году лидер коллектива — актриса Анастасия Тереля познакомилась с музыкантом и аранжировщиком Антоном Макаровым, в результате чего Антон стал продюсером и соавтором нового альбома Terelya, который выйдет этой осенью. «Оркестр» — это второй сингл с грядущей пластинки и первый, на который снят клип. Это простое, милое, практически домашнее видео на хрупкую и нежную композицию Анастасии, снятое одним дублем на берегу Балтийского моря, мы и представляем вашему вниманию.

Анастасия Тереля

«Оркестр» — это обыкновенное признание в любви. Песня, с которой стоило бы начать вообще весь альбом. Хотя бы просто потому, что она именно о том, как в тебе неожиданно появляется и начинает жить музыка, когда ты любишь. Кроме нежности и восторга, в ней ничего нет. Как и в самом чудесном влюблении, пожалуй.

Антон Макаров

С Настей Терелёй я познакомился в начале 2021 года. Я практически уверен, что название ее проекта Terelya было у меня где-то на слуху, но обстоятельства знакомства сложились иначе и, судя по всему, вовремя для каждого из нас. Было принято решение поделать музыку вместе, и я моментально влюбился в ее голос и тексты — мрачная и подгруженная болью тоска в вокале, который поет очень тонкие, но точные образы. Это то, что меня всегда привлекало, — словно это продолжение корневого блюза, только в декорациях инди-поп-музыки. Мы начали записывать песни по ночам, так как плотность наших графиков позволяла встречаться только после полуночи, и, к нашему общему сожалению, расставались рано утром, разъезжаясь по репетициям, турам, съемкам и прочее. «Оркестр» — один из треков с тех сессий. Очень нежная и мечтательная драма. Ах да, ребята, — еще мне выпала честь подержать камеру на съемках очень теплого музыкального видео, которое мы сняли на берегу Балтийского моря. Не знаю, как вы, а я пойду послушаю «Оркестр» — и вам советую.

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