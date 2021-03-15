Amor Entrave. «Wonderland»

Между ангелом и бесом
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Amor Entrave — это проект электронного продюсера Андрея Оренштейна, о котором мы когда-то писали. Несколько лет назад он перебрался из Екатеринбурга в Тель-Авив и продолжает там записывать песни, где органично сплетаются электронный бит, вкрадчивый вокал, виниловые семплы и романтические соло на трубе. Только что у Amor Entrave вышел новый альбом «Wonderland», в записи которого приняли участие израильские джазовые музыканты, и мы предлагаем вам посмотреть клип на его титульную песню с комментариями Андрея Оренштейна:
Изначально у пластинки было другое название (которое наверняка еще где-то появится, уж очень оно мне нравится). Но после того, как написалась песня «Wonderland», стало понятно, что объединяет эти песни. Какие-то вещи были отброшены, какие-то частично или полностью переписаны.
На меня произвел большое впечатление тот факт, что прототип героини «Алисы в Стране чудес» Алиса Лидделл для того, чтобы оплатить свои долги, продала подаренный ей автором сказки Льюисом Кэрроллом рукописный экземпляр книги.
«Больше никаких чудес». Скорее всего (автор оставляет за собой право ошибаться), эта запись о взрослении и о праве самому нарекать происходящее вокруг чудом или его отсутствием.
Песни писались, записывались и сводились три года. У каждой есть не только имя, но и место рождения.
Большинство родом из Тель-Авива. Песня «Линч» появилась в Берлине, «Мишка» — в Екатеринбурге, «Города» — в Одессе, «Будапешт» — как раз на Цепном мосту — между Будой и Пештом.
Оттуда же — с виниловых барахолок — некоторые семплы, попавшие на запись. Миллиард всяких железок и примочек — пару даже пришлось спаять самому. (Куда пропала традиция публиковать в альбомном буклете список использованного оборудования?)
Смотрите — сделано в Израиле в 2021 году. Да, на русском языке.
Что-то было записано на диктофон на улицах Израиля — например, для песен «Шарф/Конверт-2» и «Города» я играл на ксилофонах и маримбах, установленных на детских площадках в парке Вольфсон в Тель-Авиве.
Ну и, конечно, мои друзья-музыканты щедро поделились своим талантом — к примеру, на альбоме звучат духовые от израильских джазовых музыкантов Gregory Rivkin и Moran Ron Baron.
Я из тех людей, которым нравится что-то придумывать — а потом заставлять мир крутиться вокруг этого и наблюдать, как придуманное становится реальностью. Немного Линча, немного Тима Бертона — а откуда остальное взялось, понятия не имею.
В Израиле много классных артистов и клипмейкеров. И эта атмосфера — сама по себе вызов. Для меня и моего соавтора, оператора Руслана Юдовского, это был первый такой большой проект, который, как мне кажется, нас только раззадорил. Дескать, смотрите — сделано в Израиле в 2021 году. Да, на русском языке.
Что еще добавить? Скорейшего нам всем открытия границ, путешествий, концертов и здоровья.
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