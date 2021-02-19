Олег Гаркуша и «Диктофон». «Изменилось»

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23 февраля свое 60-летие отметит фронтмен группы «АукцЫон», поэт и актер Олег Гаркуша. В честь юбилея выйдет книга стихотворений Гаркуши «Баба-яга», охватывающая период его творчества с 2011 по 2021 год, а предваряет выход книги новый сингл «Изменилось», записанный вместе с проектом мультиинструменталиста Антона Макарова «Диктофон». Это уже не первый случай сотрудничества Олега и Антона — первый сольный альбом Гаркуши «23», вышедший в позапрошлом году, был, по сути, полностью написан и спродюсирован Макаровым. Собственно, и новый сингл звучит как логичное продолжение дебютного альбома Гаркуши — нуарный гитарный рок с примесью авангарда и экспрессивным вокалом. Подробности — в комментариях Олега и Антона.
Так получилось, что у нас с Антоном Макаровым сложился очень интересный тандем еще во время работы над альбомом «23» 2019 года. Наши общие друзья Филипп и Алена Сологуб как-то предложили Антону написать песни на мои стихи. Он попробовал, сыграл сначала девять песен — все сам исполнил, записал и свел. Потом приехал в арт-центр «Гаркундель» — и там часа за три мы записали вокал для всех девяти песен. А через месяц он записал еще шесть песен; таким образом, вышел альбом. А с синглом тоже произошла удивительная история. Я готовил к публикации свою книгу «Баба-яга», включающую в себя стихотворения, что я написал за последние 10 лет (23 февраля она должна выйти), а Антон попросил отправить ему материал книги просто почитать. Я отправил, а он взял и на одно из стихотворений написал песню. И я подумал: а почему бы не совместить мой день рождения, выпуск книги и сингла? К тому же Антон приехал с оказией в Питер, и мы быстро все записали, наложили вокал за полчаса.
Я, честно признаться, не планировал никаких дальнейших движений в направлении совместной работы с Олегом Гаркушей после альбома «23», так как пластинка получилась вполне себе самостоятельная, завершенная, живущая уже своей жизнью, и не хотелось попасть под «эффект сиквела». Но буквально в конце прошлого года мы встретились с Олегом в Санкт-Петербурге, и он рассказал мне о том, что выпускает новую книгу и хотел бы приурочить дату издания к своему юбилею. За чашкой кофе в уютном кабинете арт-центра «Гаркундель» мне сразу пришла мысль поддержать выход книги синглом. Практически как арт-проект — издание книги сопровождается песней. Звучит нетривиально и необычно. Я отправился к себе в студию в Жуковский и написал песню на новый стих Олега под названием «Изменилось». Я хотел, чтобы песня имела несколько динамических ходов с примесью авангарда, но под самый простой барабанный паттерн. Получилось или нет — судить слушателем, но я рад, что если и случилось небольшое продолжение альбома «23», то именно в такой форме.
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