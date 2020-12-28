Век джаза: советский плейлист

К новому долгожданному 2021-му редакция Кольты собрала для вас мешок подарков. Разбирать его можно долго — хватит на все каникулы. В мешке вы можете обнаружить:

— комикс Виктории Ломаско

— эссе Леонида Гиршовича

— неопубликованные письма Ариадны Эфрон и Сельмы Лагерлёф

— 20 лучших треков за всю историю джаза по версии Саши Машина

Держимся вместе и будем держаться дальше!

С новым счастьем!





1 октября 2022 года пребыванию джаза на территории России исполнится ровно 100 лет. Его привез из Парижа поэт и танцор Валентин Парнах, который впервые увидел в кафе «Трокадеро» американский джазовый ансамбль Луиса Митчелла, увлекся этой музыкой, купил инструменты на деньги, одолженные у Всеволода Мейерхольда, и вернулся в Москву делать свой коллектив. Парнах же и перевел американское jazz как «джаз» (а не «джасс», как писала эмигрантская пресса). Первый концерт джаз-ансамбля Валентина Парнаха состоялся 1 октября 1922 года — за три месяца до создания Советского Союза.

К сожалению, записей ансамбля Парнаха не существует. Первые граммофонные пластинки с отечественным джазом появились в конце 1926 года: это были записи Первого инструментального ансамбля «Джаз-банд» под управлением А.К. Львова-Вельяминова и ансамбля Александра Цфасмана, носившего название «АМА-джаз» (аббревиатура АМА означает «Ассоциация московских авторов»). В 1929 году в Ленинграде дебютирует Теа-джаз Леонида Утесова, которому вскоре предстоит стать главным популяризатором жанра в стране, а в 1931 году один из художественных руководителей Теа-джаза Яков Скоморовский организует свой ансамбль. В 1934 году появляется коллектив Александра Варламова, пионера советского свинга и сокурсника Арама Хачатуряна, и тогда же на экран выходят «Веселые ребята» с Леонидом Утесовым и Любовью Орловой — первая музыкальная кинокомедия в СССР. Она носила подзаголовок «джаз-комедия» — и так слово «джаз» вырвалось за пределы Москвы и Ленинграда и пошло эхом гулять по стране. Джазовые интонации стали появляться в аранжировках песен тогдашних звезд эстрады — например, Изабеллы Юрьевой и Вадима Козина. К 1936 году в СССР развернулась бурная общественная дискуссия о том, каким должен быть советский джаз, а джазовые коллективы стали получать статус государственных: ансамбль Леонида Утесова превратился в Государственный джаз-оркестр РСФСР, композитор Матвей Блантер, автор хитового фокстрота «Джон Грей» и многих знаменитых советских песен, и дирижер Виктор Кнушевицкий основали Государственный джаз-оркестр СССР. В 1939 году руководителем джазового оркестра Белорусской ССР стал бежавший от нацистов из Берлина трубач Адольф «Эдди» Рознер, которого, по легенде, принял за равного Луи Армстронг. В 1946 году, когда в стране началась борьба с космополитизмом и тлетворными западными влияниями, Эдди Рознер больше других музыкантов пострадал за то, что играл «пошлый американский джаз», — провел восемь лет в лагерях и вернулся в профессию в 1955-м, когда «эпоха разгибания саксофонов» закончилась: его оркестр играет в музыкальной комедии Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь», которая стала предвестницей оттепели.

Эту музыку на скрипучих патефонных пластинках слушали молодые люди в 30-х и 40-х, под нее танцевали, влюблялись в джаз и друг в друга.

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Благодарим фирму «Мелодия» за предоставленные уникальные записи.

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