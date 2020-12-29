Чтение под елку: «Самодостаточный павлин»

К новому долгожданному 2021-му редакция Кольты собрала для вас мешок подарков. Разбирать его можно долго — хватит на все каникулы. В мешке вы сможете обнаружить:

— комикс Виктории Ломаско

— эссе Леонида Гиршовича

— неопубликованные письма Ариадны Эфрон и Сельмы Лагерлёф

— плейлист с 20 лучшими треками за всю историю джаза

— музыку для новогодней вечеринки в стиле 1930-х

— стихи Инны Краснопер

— итоги 2020 года, подведенные в 2010-м

— анекдоты из мира советской оперетты

— кадры-открытки из новогодних фильмов — известных и неожиданных

— рассказ Ольги Медведковой

— онлайн-премьеру фильма Светланы Стрельниковой «Легенда о Зигфриде»

— фильм-оперу Антона Гонопольского «Иммендо»

В общем, держимся вместе и будем держаться дальше!

С новым счастьем!





+++

Моральное погребенье —

Отчаянное стихотворенье

Мягкие руки приблуды

Снующие туда-сюда — мы его

Отвергнем отныне и навсегда

Матка-природа берет быка за рога

Она сукровицу и лимфу всю уже испила

Из мира сего надмирного подопечного

Нервозного или встречного

Как трижды использованный кондом

Вышвырнула за ландшафтный кордон

Искусство любит себя

Оно самодостаточно

Являет себя в выражении

Люди для него вторсырье

Для них же оно — упоение

Как ненавистное всем

Вчерашнее стихотворение

Принято мумифицировать тела

Им же извечно ныть — ну и дела!

Картина мира дана в изваяньи

В сокровищнице и обоняньи

Микрокосм подменяет погост

Бабы да мужики да беспечная детвора

Да не расти трава — рифмою сотвори —

Зардели обсценно блоковские фонари

Это сверхсценно но только лишь до зари





+++

Нет чувства

Чувства нет

Впереди нет чувства

Мать как гусыня

Отец как в склепе скелет

Сестрица как спущенная рукавица

Нет света

Света нет

Впереди лишь темень

Выпуклый багровый как змей

Между ног беспрецедентно

Возносится бивень-слепень

Хаос

Хаос вокруг

Торжествующий хаос

Рощи, болота, ненастья пласты,

Заброшенные краски и холсты

Хомуты, рога, аэропланы, полозья,

Распущенные льнЯные семена

Сердца разрозненные колосья

— Слушай, мне хочется говорить

С тобой от имени и по правилам

Жгучего огнемета!

— О, нет, только не это!

Я не готов порог смертей

Преодолеть!

— Мне бы твоих страстей,

Исповедей полиглота — всего того

Адского, блядского, залихватского,

Выпотрошенного, выхолощенного,

Заебатского... etc.





+++

Сам себе реплика

Сам себе экспонат

Суть которого

Сверхэротичность

Сугубо экономичность

Становится обугленным

Становится неживым

Становится высоко-

центричным платяным

Практически внедуховным

Обращается чистым отсутствием

Без ритуально-спиритуальных

Намеков наскоков ассоциаций

Без ханжеских провокаций

Жизни культуры и культуры жизни

Вне подобающей смерти бытового очага

(Глобального мистического обращенья)

Профанное рафинирование дефиниций

По типу внутренних реди-мейдов и сквозняка

Полного бессмысленных отсылок и нарративов

Вопрошают: какова нео-реплики суть?

Ну вы право как малые дети!

Вот вам обруч и вот вам наждак

Вот вам принцип, замедленный шаг

Подобающий по субботам

Без намеков твоя голова

Созерцающая инструменты,

Здесь страдающая похвала —

Ибо все это воспроизводится не в мраморе

А в полиуретане, и лишь на худой конец

В прописной и жгучей как истина урине

(Виновных от рожденья без вины)





+++

Томленья девственной души

По чистоте своей не свыкшейся

С внешним обрамлением

Радикальным стихосложением

По-петушиному разнолапчатым

Разнодолевым окроплением

Обоюдным (ли?) оскоплением

Как из Сены Невы или Невки

Выходят гурьбой целующиеся девки

На набережных образуют тесный кружок

Подспудно прилюдно рядятся милуются

Затягивают поясной ремешок-гребешок

Бросаются то врассыпную то вспять

Никого не боясь и огнями крестясь

Расходятся по волнам да по водам своим —

Только ты лишь единственно боготворим





+++

Мне мои мертвецы как живые

Надиктуют любовно слова —

В них табу и игра

И сплошные разрывы

И сквозящая голова

Повод скорби:

Пирамида Хеопса

Блудливо Венера

И кремация

Либо в ключицу

Бальзам на мази

Мне надежно пришло

Мне нежданно настало

Мне подспудно прибилось

Остальное внутри

Были явлены знаки

Звенела посуда

Где-то хлопали дверью

Шелестела кровать

Мой лирический друг

Он вознесся над бытом

Он явился с изнанки

Он был наг и разъят

Развернув ложесна

Он давай напевать:

невъебическое количество мертвых матерых и мертвящих тел, развиваемый провал, новый пожар, новый потоп, новый приток, новая сутолока, новое потрошение, новое забвение, сменяемость космических химер и времен, стремление к жертвенности, новый завет, ветхий завет, евреи, еврейство, антисемитизм, раса, травматизм, забывчивость, «вдовствующее», отказ от воскресенья, забвенье, популярность в авангардных кругах, кремация, пепел, прах, кремация, кремация, кремация, неразличимость тел, прижизненная девиация, девальвация, беспредел, тепловая энергия, разрыв с традицией, теодицея, пуританство, паскудство, детерминизм, феминизм, утопия, антиутопия, фетишизм, «беньямин», «хайдеггер», «витгенштейн», «фуко», надзирать и наказывать, «деррида», «барт», «лакан», «паунд», «бойс», «целан», «дюшан», «уорхол», «джармен», «фасбиндер», ««сьюзан зонтаг»», поп-арт, гиперреализм, концептуализм, задушевность, чудовищность, 68-ой (год), 69 (поза), аутсайдерство, пошлость (этимологически), вариативность, вариабельность, «бодрийяр», «жижек», изношенность, правые и левые, правое и левое, восток и запад, средний путь, русское, русский авангард, «малевич», особое, русские, нация, национальность, народность, народ, люди, люди, люди, ой люли пиздюли, человек, «звучит гордо», цитаты, отчаянье, женское и мужское, толки, мастурбация, квир, квир, квир, гендер, гендер, гендер гендер гендер, «гендер», секс секс секс секс, секс втроем, извращенный секс, гомосексуальность, лесбиянки, «лесбиянство хуже пьянства», алкоголизм, идеология быть идеологизированным отрицание новый холокост война война война новые войны повышенная ебливость садо мазо игра жизнь как игра повышенное потоотделение, первые признаки, летальность, исход, финал, навязчивости фобии демократия, замешательство, логика алогизм, ацефалия органика органичность нарочитость «агамбен» полит экономия полит философия китай внутренняя монголия спермогнозис, «мейясу», «юджин такер», впустую, вхолостую, кончать, перетянуть семенные канатики, перевязать маточные трубы, «в возрасте ... умер майкл джексон», копролалия копрофагия, эстетство, новый декаданс новая этика старая эстетика аутизм глобализм современное искусство, фертильность, гинекомастия, эйджизм, гормональный фон, экология, экологичность, «грэбер», натуральные продукты, катастрофа, катастрофа, катастрофа, свобода, свобода самовыражения, свобода слова, претенциозность, тенденциозность, медиа, медиа, медиа, пафос пафос пафос, автокатастрофа, насилие, тотальное насилие, засилие, самовыдвижение, заебательство, на эстетич. уровне, физически, духовно, «слова», слово, слова, онкология, шизофрения, психоз, депрессия, уремия, отравление, биологическое оружие, смерть во сне, спид, вич, спиды, героин, ковид, коварство, смерть, стыд, умирать страшно, жить стыдно, странность, аборты, поэзия, стихи после, фейсбук, твиттер, тикток, расчленение, убийство, слова, слова, слова, пустые слова, наполненные слова, слова полные смысла, булимия, анорексия, астения, новый аскетизм, новая духовность, наебательство, наебательство, новое наебательство, до бесконечности, до бесконечности, до бесконечности, до бесконечности, до бесконеч....н....ос...т...и..........................





+++

Неактуальность

Несовременность

Несвоевременность

Преходящие ценности

Уходящая натура

Рушащиеся миры

Мигающей мишуры

У глобальной дочери мира

Выпала плацента, детское место

Мы его препарируем и вместо

Дрожжей и сливок добавим в тесто

Вылепим и испечем нового героя

(Среднее между колобком и ковбоем)

Который покатится по дольнему миру

И обретет яркое зрение отвергнув

Прежнего недоноска-кумира

Вот тогда запоют облака

Защебечут сладкие птички

Рыбки вынырнут из пруда

Запляшут в воздухе туда сюда

Парни, девушки, горностаи и горлицы

Бесцеремонно и безвинно обнаженные

Будут любить друга друга

Их фантазиям не будет конца

И все это продлится до финального свиста гонца

Который опрокинет последнюю чашу

Горестей и скорбей от пяточных шпор

До нежных прекрасных грудей

Волки и волы встанут

На задние лапы

Зайдут к людям в хаты

И прогонят их прочь

(Мы с ним проведем

Предпоследнюю ночь)

Ну а пока морские котики

Ласкают нам животики





+++

банальное мистическое

коварное баллистическое

тварное товарное кулуарное

фаллоцентрическое как культура

амбивалентное как натура

от гибридизации к профанации

доведенного до предела и передела

и тЕтерева и пЕрепела она перепЕла

перепила на заначку под саму подтяжку

пока жарила дичи телесной сочну ляжку

а кругом минимализма колыбели

по типу скандинавскому по пути водяному

миметического торжества блажь

проносящийся за стеклом пейзаж

относительный как старинный пассаж

по парижским он несся отелям

с раскрасавцем-метрдотелем

фантазийно уже он решил задачу

пригубив однако ж не испив всю чашу

(легитимирована быстрота на пораженье

на словесное вторженье и подражанье)

дом костер колодец кожный зуд поляна —

девства юношества и пост-смерти травмы

поколений и поклонений растрясли колени

на исход лучей сиротливых в тайне —

со расхлябанными поборниками-каблуками

гнусно-выглядящими тревожно-мыслящими





+++

Вдоль сцены бледный суровый лист

С надорванными помыслами и краями

Символизирует письмо избранного милого

В предвкушении первого (фактически полового) акта

С запахом пачули и миротворческими телами

Поперек сцены черный тюль — полоса незадач

Сквозь нее проходят условные герои

Они позже канут во тьмы поддоны в своей скуке,

Артистической глупости, наглости и наготе

Над сценой возвышается божеский твердый фалл

(У подножья его развиваются мифические фалды)

Тихо сцены бегут попадая в нервический шквал

Миметически выверенной пустоты и зевоты

За кулисою ты опускаешься долу

Ты работаешь густо очерченным ртом —

Непреложны поступательные законы —

У природы свои письмена, у людей без нее

Преступленье в зубцах по краям короны

Завершился последний антракт

Приближаются темные хоры —

Здесь Эсхил не ступал

Здесь случился провал

Шелестят пожелтевшие шторы...

И от скуки вздрочнув молодой пианист

(Табурет пошатнул, шейный галстук петлей,

На салфетке нечистой воздержанья слизняк)

Сокрушается в горькой доле — что-то будет потом?





+++

Собиратели пустяков

Коллекционеры собственных

Воспоминаний

Арт брюта проводники

Чудаки городских окраин

Неподвластны что твой

Ручной скворец со

Смертельной раной

За долами за рудниками жгут костры

Отрицают значенье травмы детства

Там не верят в жизни концы ровно

Так же как в перерожденье, девство,

Жизнь за гробом с цветком в руке —

Там вообще ни во что не верят

Там живут обнаженно как жил Адам

Там еще миллионы дней до Босха

Там анальных роз, переносов, драм

Не дано словно в мире рослом но на вырост

Глядящем как бы вскользь, вопреки сетчатке

Утопия, мнемоника, пневматика, травматика,

Идиосинкратические невода генетической паники

Памятные провода ассоциаций и диссолюции

Умствующее под мышкой как в паху запанибратство

Тебя не должны ебать традиция, предрассудки

И повседневность, заигрывание с

Массовой и элитарной культурой,

Искусственные плоды осеменения,

Осмеяние, чье-то мнение

Оставайся разобранным конструктором

Всего собственного — без аллюзий, диссоциаций,

Нарциссически (утопически) впереди

Ровно так же как позади

Исключительно рвань земли

Жалкий опыт ни к чему не приводит

Все разрозненно, продано и разодрано

Модернистского откровенья

Не приходится боле ждать —

Едва ль(?) чисто художественным Актом жечь

Мгновенным исусам по их плесневелым плодам





+++

мизерабельное потайное

подкосыночное подвенечное

поведенческое подкрылечное

причинное овечье словом

гадкое слишком уж человечье

записал в 16 балладу со словами —

«...кровь на татами

кто с нами — колокола, колокола и мосты

колокола чтобы славить бога

мосты чтобы к нему спешить —

колокола, колокола и мосты»

показал его кузине а она говорит

лучше давай поиграем в больничку

покажи какая у тебя на данном этапе

между ножек порхает птичка

показал учительнице в художественной школе

а она как закричит у тебя синдром

метафизической интоксикации

достоверный признак детской шизофрении

негоже пацану в твоих летах думать о боге

нужно думать про бабца чтоб дала тебя мясца

(о, боги, боги!)

ничтожность незначимость неразличимость

я говорю на языке отходов отбросов

навожу скуку смерть холостую машину трясину

никаких блядских аллюзий и чаяний

будь то соблазн необратимость

метаморфоза анальная тубероза ветров

революционная ситуацья

провокацья которой не было

попрание всего сверхценного

лучше бы им ориентироваться

на критический аппарат

на отчаяние неразрешимость

в такой же степени все подлинно

как пародийно демонстративно

демократично самокритично

вторично непоправимо апологично





+++

Ваня крестик обронил —

Феерический скандал!

Ваня голод утолил

Бог ему за то воздал

И за это и за то

Ваня в розовом манто

А в груди его пустяк

За спиной сквозит сквозняк

В сердце ванином заноза,

Боль, сомненье, тубероза

Между глаз верховный рог

Признак чести — прыг да скок

Праздник, праздник на душе!

В Ваню рядятся уже

Девы чистые да жаворонки лучистые

Семикрыло льются перекликаются

Вьются самозабвенно,

Выспренне развлекаются

Потехам строгое время отведено

Мелькают кадры черно-белого кино —

Ковбои в радужные небеса стремятся

Искренние, затейливые как волнистые

Попугайчики накануне свального греха

Ах, да! Важно еще отметить

Ванино легкомыслие но это от того

Что Ваня летний сын — нагим

В ячменном поле уродился

Отцу и матери и голубку сгодился

Покуда не возгордился

Но потом пришла беда

В речке умер водяной

Он глумился надо мной —

Пересохла вся вода

Рыбы в воздухе гурьбой

Жабры в крылья обратив

Ваня крестик обронил —

Верноподданный вандал!

Ваня в вечность угодил —

Бог ему за все воздал





+++

его заботит русская культура

мировая макулатура

тенденциозная партитура

метамодерна двери

двойные стандарты и потери

идеализьм материализьму рознь —

как называется метаположение

когда у человека банально

ноги душа и чувства врозь

(вопрос порционно риторический)

он был чувствительным и трогательным и спал до 15 лет со своей слепенькой бабушкой в одной кровати а грубые родственники смеялись над ним и скабрезно шутили — смотри не проткни невзначай в фантазийном сне свою любимую бабку, после ее смерти он нашел под кроватью папку с фотографиями ее умерших и нерожденных детей, чувственных лебедей и невнятных блядей с начесами на головах свитками-фистулами в зубах, он поразился и громом разразился, но и это прошло как с сизых яблонь дым — лучше умирать молодым, но не всем дано в коробочке брильянтовой сентиментальное добро

нужно воздать должное бойсу

в этой неугомонной например строфе

его потерям и влажным гроздьям

нательному жиру в его жадной груди

ах, постой погоди, с ними не уходи

разъята грудная полость

он пал в световую волость

нежданно как та скотина

что предназначена на убой —

ее дни сочтены учтены

спи спокойно как те сыны

гордые в вечной смерти

ах, да и были ли они рождены,

предначертаны, привлечены

(вопрос порционно риторический)

валит пар тугой, сиреневая дымка —

сумасшедших вывели на утреннюю прогулку

в их головах отзвуки вечные волчьи и человечьи

глядь: воскресший красавец

самодостаточный павлин

вышагивает беззвучно по луговой дорожке

(пятничной, праздничной, бездрожжевой)

он нынче сам ментально больной

потому его не заботит нещадный вой

нарушенный пред- или подсердечный

его заботит русская культура

мировая макулатура

тенденциозная партитура

губительные раны на душе

и нежные потоки в неглиже





Октябрь — ноябрь 2020 года

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