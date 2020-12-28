Век джаза: зарубежный плейлист

Век джаза: советский плейлист
Новогодняя вечеринка в стиле 1930-х под музыку пионеров отечественного джаза28 декабря 2020401
К новому долгожданному 2021-му редакция Кольты собрала для вас мешок подарков. Разбирать его можно долго — хватит на все каникулы. В мешке вы можете обнаружить:
— комикс Виктории Ломаско
— эссе Леонида Гиршовича
— неопубликованные письма Ариадны Эфрон и Сельмы Лагерлёф
— вечеринку в стиле 30-х
Держимся вместе и будем держаться дальше!
С новым счастьем!
Саша Машин — человек-мотор, музыка и деятельность которого увеличивает интерес к российскому джазу у молодых людей во всем мире. Звездный барабанщик, выступавший на крупнейших фестивалях, и один из создателей лейбла Rainy Days Records, вернувшего почтенный и респектабельный жанр в моду, по нашей просьбе составил специальный плейлист, в который включил 20 любимых треков за всю историю джаза — от нетленок Майлза Дэвиса, Уэйна Шортера и Джона Колтрейна до современных джазовых экспериментов. «Эта музыка по-настоящему заслуживает внимания новых поколений», — уверен музыкант.
Плейлист в Apple Music:
Плейлист в Spotify:
Мода в музыке, как и многие другие вещи, имеет цикличность. Вдруг становится популярным то, что было актуально десятилетия назад. Многие жанры вновь привлекают молодое поколение, поскольку воспринимаются как открытие для него.
С джазовой музыкой такого еще не происходило в нашей стране после пика популярности в 60-е, когда эта музыка ассоциировалась с протестом против всего несвободного. Первый джаз-клуб в стране назывался «Д-58» (чтобы никто не догадался). Его в Ленинграде в 1958 году с группой энтузиастов открыл Натан Лейтес. Тогда легко можно было угодить в тюрьму просто за джазовый винил.
Мне кажется, давно уже настало время для джазовой музыки снова стать заметной культурой в России — во-первых, потому, что этого так и не произошло до сих пор, а во-вторых, потому, что это один из самых важных жанров в музыке в целом, откуда, как из неиссякаемого источника, берут идеи современные музыканты.
Многие думают, что джаз — это такой нафталин, неактуальный и устаревший жанр, но это не так.
Именно поэтому мы на очень амбициозном и прогрессивном лейбле Rainy Days стараемся поддержать именно современный джаз в нашей стране, давая нашим музыкантам возможность поэкспериментировать с музыкантами, являющимися носителями этой культуры.
Многие думают, что джаз — это такой нафталин, неактуальный и устаревший жанр, но это не так.
Я собрал для вас плейлист, для того чтобы показать, что эта музыка по-настоящему заслуживает внимания новых поколений.
Возможно, кто-то с более консервативным вкусом скажет, что это и не джаз вовсе, но джаз — суперширокое понятие, и моя цель — не в очередной раз рассказать о выдающихся альбомах прошлого, а, возможно, заинтересовать тех представителей молодого поколения, кто просто устал от некачественной музыки, созданной методом copy/paste.
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