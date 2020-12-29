Операция «С Новым годом»

К новому долгожданному 2021-му редакция Кольты собрала для вас мешок подарков. Разбирать его можно долго — хватит на все каникулы. В мешке вы сможете обнаружить:

— комикс Виктории Ломаско

— эссе Леонида Гиршовича

— неопубликованные письма Ариадны Эфрон и Сельмы Лагерлёф

— плейлист с 20 лучшими треками за всю историю джаза

— музыку для новогодней вечеринки в стиле 1930-х

— новые стихи Сергея Уханова

— стихи Инны Краснопер

— итоги 2020 года, подведенные в 2010-м

— анекдоты из мира советской оперетты

— рассказ Ольги Медведковой

— онлайн-премьеру фильма Светланы Стрельниковой «Легенда о Зигфриде»

— фильм-оперу Антона Гонопольского «Иммендо»

В общем, держимся вместе и будем держаться дальше!

С новым счастьем!





Новогодние праздники — это не только звон бубенцов и мелодии рождественских гимнов, шорох оберточной бумаги и запах цитрусовых. Если вы режиссер-auteur, то Новый год для вас точно — самый грустный праздник. В эту ночь телевизор превращается в черное зеркало (как у Сирка во «Всем, что дозволено небесами»), а светская вечеринка — в карнавал, маскирующий социальное неравенство будней (как в сентиментальной тин-драме Уита Стиллмана «Золотая молодежь»).

Новогодние праздники очень любят и авторы нуаров: крушение надежд выглядит особенно трагично на фоне сияющих елок. Да и экзистенциальное одиночество тоже становится особенно щемящим в ночь, которую все стремятся провести в кругу близких — если они есть, а не как у потерянной героини грустной транс-комедии с новогодним названием «Мандарин»: даже на ее первый концерт в клубе никто не приходит. В России Новый год как праздник вообще имеет довольно мрачный генезис: посмотрите первый советский фильм (мультипликационный), в котором упоминаются Новый год, елка и Дед Мороз, — это настоящая эссенция 1937-го (зайчата на лесоповале, тотальная паранойя, волк-оборотень и даже арест Деда Мороза по ошибке).

Но, конечно, есть в эти дни и место чуду. Эксцентричному чуду превращения персонажей Стругацких в героев поттерианы: Гафт в своем болоньевом капюшоне — форменный Волдеморт, Золотухин — чистый Гарри Поттер. Мрачной магии тайных обществ, контролирующих мир, как в «Широко закрытых глазах» (Николь Кидман божится, что все, показанное Кубриком в его последнем фильме, — чистая правда). Недоброй сюрреалистической иронии судьбы — как у Мотыля в его военной трагикомедии о фронтовых приключениях мечтателя Колышкина. И старому доброму чуду спасения мира и отдельно взятой ячейки общества — как в вечно свежем новогоднем боевике Джона Мактирнана, совершившем и еще одно чудо — превращение Брюса Уиллиса в суперзвезду.

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