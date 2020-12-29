«Легенда о Зигфриде». Онлайн-премьера

К новому долгожданному 2021-му редакция Кольты собрала для вас мешок подарков. Разбирать его можно долго — хватит на все каникулы. В мешке вы сможете обнаружить:

— комикс Виктории Ломаско

— эссе Леонида Гиршовича

— неопубликованные письма Ариадны Эфрон и Сельмы Лагерлёф

— плейлист с 20 лучшими треками за всю историю джаза

— музыку для новогодней вечеринки в стиле 1930-х

— новые стихи Сергея Уханова

— стихи Инны Краснопер

— итоги 2020 года, подведенные в 2010-м

— анекдоты из мира советской оперетты

— кадры-открытки из новогодних фильмов — известных и неожиданных

— рассказ Ольги Медведковой

— фильм-оперу Антона Гонопольского «Иммендо»

В общем, держимся вместе и будем держаться дальше!

С новым счастьем!





Редакция Кольты давно дружит со Светланой Стрельниковой.

Пять лет назад мы вместе с Фондом имени Генриха Бёлля показывали фильм Стрельниковой «Кардиополитика» (он получил тогда приз за лучший полнометражный док на фестивале «Послание к человеку»).

Ее новый фильм «Легенда о Зигфриде» совсем непохож на «Кардиополитику», сделанную в строгих рамках «метода наблюдения».

Формально главный герой «Легенды» — французский режиссер, джазовый музыкант, номад и международный плейбой Зигфрид, автор фильмов «Санса» и «Киногамма».

Когда-то, в середине позапрошлого десятилетия, Зигфрида занесло в Москву. Стрельникова тогда еще училась во ВГИКе, в котором, как быстро выяснилось, ей делать было особенно нечего. Для молодого режиссера, еще только ищущего почву под ногами, Зигфрид, адепт кинематографической свободы, быстро стал ролевой моделью. Тогда же пришло решение сделать о нем кино — решение, принятое героем без всякого энтузиазма, решение, которое пришло к своему результату после 15 лет разрозненных съемок.

Чем дорога редакции «Легенда о Зигфриде» и почему мы счастливы дать вам возможность посмотреть ее первыми в сети?

Во-первых, это виртуозное по форме, ироническое фри-джазовое кино — опыт наблюдения молодого художника за своим коллегой и за самим собой.

Во-вторых, это фильм о русском времени двух последних десятилетий, то есть о нас: планы Москвы середины нулевых выглядят здесь как путешествие в праисторическую древность.

И, наконец, в-третьих и в-главных, это фильм о «высокой болезни» по имени «искусство» и о тех, кто имел несчастье и счастье ее подхватить.

«Легенду о Зигфриде» можно увидеть до полуночи 7 января по Москве.

В этот же день, 7 января, фильм можно будет обсудить с его автором — Светланой Стрельниковой, а также режиссером монтажа Томашем Дорушкой. Модерировать встречу будет кинокритик, заместитель главного редактора Кольты Михаил Ратгауз. Обсуждение пройдет в зуме в 20:00 по Москве.

Если вы хотите принять в нем участие, напишите нам об этом на адрес info@colta.ru c пометкой «Легенда о Зигфриде». Мы пришлем вам ссылку на зум — и еще раз об всем напомним.

Приятного просмотра! И с наступающим 2021-м!

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