«Легенда о Зигфриде». Онлайн-премьера

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К новому долгожданному 2021-му редакция Кольты собрала для вас мешок подарков. Разбирать его можно долго — хватит на все каникулы. В мешке вы сможете обнаружить:
— комикс Виктории Ломаско
— эссе Леонида Гиршовича
— неопубликованные письма Ариадны Эфрон и Сельмы Лагерлёф
— плейлист с 20 лучшими треками за всю историю джаза
— музыку для новогодней вечеринки в стиле 1930-х
— новые стихи Сергея Уханова
— стихи Инны Краснопер
— итоги 2020 года, подведенные в 2010-м
— анекдоты из мира советской оперетты
— кадры-открытки из новогодних фильмов — известных и неожиданных
— рассказ Ольги Медведковой
— фильм-оперу Антона Гонопольского «Иммендо»
В общем, держимся вместе и будем держаться дальше!
С новым счастьем!
Редакция Кольты давно дружит со Светланой Стрельниковой.
Пять лет назад мы вместе с Фондом имени Генриха Бёлля показывали фильм Стрельниковой «Кардиополитика» (он получил тогда приз за лучший полнометражный док на фестивале «Послание к человеку»).
Ее новый фильм «Легенда о Зигфриде» совсем непохож на «Кардиополитику», сделанную в строгих рамках «метода наблюдения».
Формально главный герой «Легенды» — французский режиссер, джазовый музыкант, номад и международный плейбой Зигфрид, автор фильмов «Санса» и «Киногамма».
Когда-то, в середине позапрошлого десятилетия, Зигфрида занесло в Москву. Стрельникова тогда еще училась во ВГИКе, в котором, как быстро выяснилось, ей делать было особенно нечего. Для молодого режиссера, еще только ищущего почву под ногами, Зигфрид, адепт кинематографической свободы, быстро стал ролевой моделью. Тогда же пришло решение сделать о нем кино — решение, принятое героем без всякого энтузиазма, решение, которое пришло к своему результату после 15 лет разрозненных съемок.
Чем дорога редакции «Легенда о Зигфриде» и почему мы счастливы дать вам возможность посмотреть ее первыми в сети?
Во-первых, это виртуозное по форме, ироническое фри-джазовое кино — опыт наблюдения молодого художника за своим коллегой и за самим собой.
Во-вторых, это фильм о русском времени двух последних десятилетий, то есть о нас: планы Москвы середины нулевых выглядят здесь как путешествие в праисторическую древность.
И, наконец, в-третьих и в-главных, это фильм о «высокой болезни» по имени «искусство» и о тех, кто имел несчастье и счастье ее подхватить.
«Легенду о Зигфриде» можно увидеть до полуночи 7 января по Москве.
В этот же день, 7 января, фильм можно будет обсудить с его автором — Светланой Стрельниковой, а также режиссером монтажа Томашем Дорушкой. Модерировать встречу будет кинокритик, заместитель главного редактора Кольты Михаил Ратгауз. Обсуждение пройдет в зуме в 20:00 по Москве.
Если вы хотите принять в нем участие, напишите нам об этом на адрес info@colta.ru c пометкой «Легенда о Зигфриде». Мы пришлем вам ссылку на зум — и еще раз об всем напомним.
Приятного просмотра! И с наступающим 2021-м!
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