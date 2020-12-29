Найди десять отличий

К новому долгожданному 2021-му редакция Кольты собрала для вас мешок подарков. Разбирать его можно долго — хватит на все каникулы. В мешке вы сможете обнаружить:



— комикс Виктории Ломаско

— эссе Леонида Гиршовича

— неопубликованные письма Ариадны Эфрон и Сельмы Лагерлёф

— плейлист с 20 лучшими треками за всю историю джаза

— музыку для новогодней вечеринки в стиле 1930-х

— новые стихи Сергея Уханова

— стихи Инны Краснопер

— анекдоты из мира советской оперетты

— кадры-открытки из новогодних фильмов — известных и неожиданных

— рассказ Ольги Медведковой

— онлайн-премьеру фильма Светланы Стрельниковой «Легенда о Зигфриде»

— фильм-оперу Антона Гонопольского «Иммендо»



В общем, держимся вместе и будем держаться дальше!

С новым счастьем!

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COLTA.RU подвела итоги 2020 года еще в 2010-м; тогда мы назывались OpenSpace.ru, президентом Российской Федерации был Медведев, будущее рисовалось нам всем (не исключая Медведева) совсем иным, чем сегодня, а 2020 год казался бесконечно далеким. За десять лет могло произойти все что угодно — и мы позволили себе это что угодно представить. По нашей просьбе журналисты, эксперты, редакторы наших собственных разделов и загадочный Мартын Ганин, в существовании которого не уверены даже мы сами, заглянули в 2020-й и отчитались об увиденном. Сегодня наконец можно перечитать эти тексты и сравнить сегодняшний день с нашими предположениями десятилетней давности. Похоже?





ОБЩЕСТВО. Михаил Зыгарь

МЕДИА. Олег Кашин

КИНО. Мария Кувшинова

ИСКУССТВО. Екатерина Дёготь

СОВРЕМЕННАЯ МУЗЫКА. Денис Бояринов

АКАДЕМИЧЕСКАЯ МУЗЫКА. Екатерина Бирюкова

ЛИТЕРАТУРА. Мартын Ганин

ТЕАТР. Марина Давыдова

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