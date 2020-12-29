Оперетта под оливье

Фильм-опера Антона Гонопольского «Иммендо»…
…где «Евгений Онегин» Чайковского встречается с призраком Йозефа Бойса, а при роковом свидании присутствуют Мария Шалаева, Валентин Никулин и Владимир Панков29 декабря 2020129
К новому долгожданному 2021-му редакция Кольты собрала для вас мешок подарков. Разбирать его можно долго — хватит на все каникулы. В мешке вы сможете обнаружить:
— комикс Виктории Ломаско
— эссе Леонида Гиршовича
— неопубликованные письма Ариадны Эфрон и Сельмы Лагерлёф
— плейлист с 20 лучшими треками за всю историю джаза
— музыку для новогодней вечеринки в стиле 1930-х
— новые стихи Сергея Уханова
— стихи Инны Краснопер
— итоги 2020 года, подведенные в 2010-м
— кадры-открытки из новогодних фильмов — известных и неожиданных
— рассказ Ольги Медведковой
— онлайн-премьеру фильма Светланы Стрельниковой «Легенда о Зигфриде»
— фильм-оперу Антона Гонопольского «Иммендо»
В общем, держимся вместе и будем держаться дальше!
С новым счастьем!
По случаю завершения этого серьезного года мы попросили Аллу Туеву и Екатерину Амирханову собрать небольшую коллекцию самого несерьезного из музыкальных жанров — оперетты. Во фрагментах и байках.
Франц Зуппе. «Прекрасная Галатея».
В партии Галатеи — Светлана Варгузова (статуя «оживает» на 39-й минуте)
Светлана Варгузова: «Мы готовили к выпуску спектакль “Прекрасная Галатея”. Михаил Осипович Рапопорт вел репетиции. Первая сцена, вторая, третья… По сюжету Галатея оживала почти в середине спектакля, причем на глазах у зрителей. Когда оперетта была полностью поставлена, Михаил Осипович “обрадовал” меня новым, придуманным им трюком: “Света, а ты все первые 40 минут стоишь, не двигаясь, на постаменте в центре сцены и изображаешь каменную статую, на вступлении к своей выходной арии поворачиваешься, и публика понимает, что ты — живая”. Конечно, эффект был потрясающий и вызывал у зрителей восторг, но усилий требовал огромных. Первое время немели ноги, спина, да и партнеры иной раз вольно или невольно смешили, поэтому соблюдать полную неподвижность, а затем начинать петь музыку Зуппе было совсем нелегко. После одного из спектаклей ко мне подошел растроганный Иван Семенович Козловский и сказал: “Светочка! Это же творческий подвиг!”».
Юрий Милютин. «Поцелуй Чаниты».
Поет Татьяна Шмыга
Главную роль в оперетте «Поцелуй Чаниты» исполняла великолепная Татьяна Шмыга. Номера из этого спектакля были столь популярны, что без них не обходился практически ни один концерт. Рассказывает ее партнерша по сцене Ирина Муштакова: «Пригласили нас с Серафимом Михайловичем Аникеевым в Парк культуры и отдыха принять участие в концерте, где мы исполняли дуэт из оперетты “Поцелуй Чаниты”. Он — Кавалькадос, я — Анжела. Сцена прошла благополучно, куплеты тоже, начался танец. Сначала я наступаю на него, потом он двигается за мной… Поворачиваюсь — его нет. Исчез. Музыка звучит, танец в самом разгаре, а я осталась без партнера. Где он? Из декораций на сцене стол со скатертью и два стула по бокам. Вдруг скатерть на столе “оживает”. Приподнимаю ее, а он под столом. Оказалось, споткнувшись, он запутался в скатерти и угодил под стол. Общими усилиями нам удалось “распеленать” его и на последних аккордах танца покинуть сцену. Зрители ревели от восторга, решив, что все это было придумано заранее».
Иоганн Штраус. «Летучая мышь».
Куплеты Адели. Исполняет Лилия Амарфий
Лилия Амарфий рассказывала: «Я только-только пришла в театр, когда Ростропович репетировал у нас “Летучую мышь”. Спускаюсь в буфет, встаю в очередь. Следом подходит мужчина и спрашивает: “Балерина?” (Я в короткой юбке была.) Отвечаю с долей вызова: “Нет, певица”, — и поворачиваюсь. Вижу — это Ростропович. Ну, слово за слово, разговорились: какой голос, что пою, давно ли в театре... Он взял мне бутерброд с ветчиной. Пока я ела, рассказала ему всю свою творческую биографию. Он спрашивает: “Адель знаешь?” Пошли в класс, я спела, и он меня назначил на роль. Параллельно успела сделать с ним “Сказки Венского леса”. А Адель так с тех пор и пою».
Имре Кальман. «Принцесса цирка».
Эпизод с цыпленком
Имре Кальман. «Принцесса цирка». III акт. Спектакль практически позади. Артист, игравший Кревельяка, заказывает официанту курицу и уходит. Официант — Григорий Ярон — возвращается с курицей и вдруг роняет ее на пол. Пытаясь поднять, чтобы никто не увидел, он нечаянно подфутболивает ее и вновь кидается ловить. Ярон «гоняется» за курицей по всей сцене под взрывы хохота зрительного зала. Наконец, поймав «беглянку», он торжественно укладывает ее на поднос, предварительно отряхнув, подносит вернувшемуся Кревельяку и на вопрос: «Цыпленок свежий?» — отвечает: «Помилуйте, только что бегал!» Эта сцена стала визитной карточкой «Принцессы цирка». Ее включают во все спектакли, во все фильмы и концерты. Что же произошло на самом деле? Произошла неприятность, которую мы опустим. Артист, игравший Кревельяка, вынужден был срочно покинуть сцену. Внеся курицу, Ярон-официант, к своему недоумению, увидел, что заказчик отсутствует… Футболя курицу, великий артист просто тянул время!
Григорий Ярон и Гликерия Богданова-Чеснокова. Сцена из кинофильма «Мистер Икс»
Юрий Милютин. «Девичий переполох».
В роли Токмакова — Герард Васильев
Рассказ актрисы Людмилы Барской, одной из партнерш Герарда Васильева по спектаклю «Девичий переполох»: «Я играла впервые, ввод был срочным, поэтому текст иногда вспоминался с трудом. Финал первого акта. Моя героиня Марфинька подходит к отцу и матери и просит не выдавать ее замуж за нелюбимого. Сцена построена на основе забавного монолога, где Марфинька постоянно перебивает пытающихся возразить родителей. Я произношу: “Матушка родная!” — и понимаю, что больше не помню ни слова. Наклоняюсь к Татьяне Саниной, игравшей матушку, и шепотом спрашиваю: “Что говорить дальше?” Она посмотрела на меня с ужасом и прошептала: “Не знаю!” Я бросаюсь за спасением к Юрию Богданову, игравшему папеньку: “Папенька, дорогой!” — и шепотом: “Что дальше?” А он: “Понятия не имею!” Тогда я схватилась за голову и буквально застонала: “Родители, дорогие, что же делать?!” Выручил всех нас дирижер, который, поняв, что вспомнить слова нам в этот вечер уже не удастся, дал команду оркестру играть финал».
Рауф Гаджиев. «Куба — любовь моя».
Делия — Светлана Варгузова, Рауль — Юрий Веденеев, танец «Пачанга» — братья Сазоновы
Спектакль появился в 1963 году. Балетмейстером была легендарная Галина Александровна Шаховская, ставившая танцы на экране для Любови Орловой, Марины Ладыниной, Людмилы Гурченко. В этой постановке все было настолько «аутентично», что представители кубинского посольства не поверили на слово и пошли за кулисы, чтобы убедиться, что солист балета не их соотечественник, а у Валерия и Геннадия Сазоновых тоже нет латиноамериканских корней.
Александр Долуханян. «Конкурс красоты».
Степ на крыше — братья Сазоновы, Чаплин — Татьяна Шмыга
1967 год. Институт, студенты, конкурс красоты. Скромная и тихая студентка Галя — Татьяна Шмыга — предстает перед комиссией в образе Чарли Чаплина и оказывается настоящей звездой. Другой интересный концертный номер — степ Валерия и Геннадия Сазоновых. Для предстоящих гастролей артистов в Швеции нужно было записать его видеофрагменты. Так возник этот степ на фоне «заграничного города». Танцевали на крыше студии «Мосфильм», а заграничным фоном, как обычно, сделали Таллин.
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