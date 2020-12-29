Фильм-опера Антона Гонопольского «Иммендо»…

К новому долгожданному 2021-му редакция Кольты собрала для вас мешок подарков. Разбирать его можно долго — хватит на все каникулы. В мешке вы сможете обнаружить:

— комикс Виктории Ломаско

— эссе Леонида Гиршовича

— неопубликованные письма Ариадны Эфрон и Сельмы Лагерлёф

— плейлист с 20 лучшими треками за всю историю джаза

— музыку для новогодней вечеринки в стиле 1930-х

— новые стихи Сергея Уханова

— стихи Инны Краснопер

— итоги 2020 года, подведенные в 2010-м

— анекдоты из мира советской оперетты

— кадры-открытки из новогодних фильмов — известных и неожиданных

— рассказ Ольги Медведковой

— онлайн-премьеру фильма Светланы Стрельниковой «Легенда о Зигфриде»

В общем, держимся вместе и будем держаться дальше!

С новым счастьем!





С некоторым трепетом редакция Кольты, как говорят на торжественных церемониях, счастлива представить вам фильм-оперу режиссера Антона Гонопольского «Иммендо». Фильм был снят в 2000 году, но до сих пор оставался в сравнительной неизвестности.

Антона Гонопольского пока тоже (вполне несправедливо) не знает не только широкая публика, но даже узкий круг синефилов, хотя, по нашему убеждению, это полноценный, редкий для русского кино автор. Если искать для его фильмов отдаленные аналогии, мы бы вспомнили Отара Иоселиани, «Жизнь богемы» Аки Каурисмяки и — для фильма «Иммендо» — кино Рустама Хамдамова.



Антон Гонопольский учился в Дюссельдорфской академии искусств, во ВГИКе и в Берлинской школе кино и телевидения (DFFB). Он не только режиссер, но еще художник и композитор (фильм «Иммендо» снят по опере, написанной им самим).

Он — автор десятка фильмов (на IMDB учтена только непропорционально малая их часть), в том числе двух полных метров — «28,5» (2013) и «Невидимый фильм» (2017) (где одну из главных ролей играет его друг и многолетний соавтор Юлиан Радльмайер, автор хорошо известной в мире международной синефилии «Самокритики буржуазного пса»).

Сцена в ателье. Эскиз. 1995 © Из личного архива Антона Гонопольского

Кольта надеется постепенно знакомить вас с творчеством Гонопольского — и, в частности, обещает уже весной 2021-го сюрприз, подробности которого мы пока просто не имеем права разглашать. В качестве короткого превью скажем только, что к сюрпризу имеют непосредственное отношение Чулпан Хаматова, Марина Абрамович, Сергей Пахомов (Пахом) и фирма «Мелодия».

«Иммендо» — это фильм-игра с музыкальными и киноформами, от немого кино до русского романтического оперного искусства. Но его главная движущая сила — удовольствие, которое, мы надеемся, разделишь с нами и ты, дорогой читатель.

Специально для показа на Кольте к фильму впервые были сделаны русские субтитры.

В фильме снимались: Мария Шалаева, Владимир Панков, Валентин Никулин, Виктор Бакин.

Прежде чем вы будете смотреть это кино, почитайте, как оно возникло. Мы попросили Антона написать об этом короткий текст.

Съемочная группа фильма «Иммендо». 1999 © Из личного архива Антона Гонопольского

Про оперу «Иммендо»

Рассказ студента

В далеком 1993 году все было отлично, и хотелось писать трагические оперы.

У моего товарища по Дюссельдорфской академии искусств — швейцарского художника Феликса Эрсига была девушка (впоследствии жена) — Каролина Рюегг, певица. Не было только темы. И вот в конце первого курса педагог Штефан Дилемут попросил студентов художественно высказаться о книге Йорга Иммендорфа «Здесь и сейчас: делать то, что необходимо». Иммендорф входил в плеяду послевоенных немецких художников-классиков типа Рихтера, Юккера, Пенка и т.д., преподававших у нас в академии. Профессор Бойс к этому времени уже умер. Это были прекрасные романтические художники, которых можно погуглить.

Книга Иммендорфа тоже была очень хорошая. К сожалению, мой немецкий не позволял ее прочесть. Но даже мимолетного взгляда на обложку оказалось достаточно, чтобы понять — тема найдена! Сразу же, на лекции по истории искусств профессора Хоффмана (Walther Hoffmann), родился сюжет: он любит ее, она любит искусство, все умирают. Так была написана опера «Иммендо», к настоящему времени заслуженно забытая.

Премьера прошла во время отчетной выставки по окончании курса. Партию Феликса пел Феликс, партию Ольги — его подруга Каролина, в роли Иммендорфа выступил фотограф Гётс Диргартен. Ролей Бойса и Водителя автобуса, так украсивших оперу в исполнении прекрасного артиста Виктора Бакина, в то время еще не было. Автор и исполнители получили хорошие оценки и были переведены на следующий год.

Алексей Мажуков и Антон Гонопольский перед записью оркестра. 1996 © Из личного архива Антона Гонопольского

Можно добавить, что автор ни тогда, ни сейчас не имел представления о технологии музыкального сочинительства или о тайнах немецкого языка, и ему помогали настоящие музыканты Зауре Жубанова и Алексей Мажуков (отдельно можно упомянуть дуэт «Auf Wiedersehen, Olga», написанный Гётсом Диргартеном по мотивам Вагнера в своем общежитии) — и большой немецкий поэт Александр Грабарь.

После многочисленных безуспешных попыток поставить оперу на немецких сценах в 2000 году на ее основе был снят одноименный фильм. Сперва фильм был немым и озвучивался вживую приглашенными певцами: аттракцион, который всегда тепло принимался публикой.

Главной художественной задачей этой оперы было общение с замечательными людьми, которые на полях своих больших дел принимали участие в проекте.

Абсолютно очевидно, что это опера о том, что нужно делать, а именно: обязательно выпить за всех друзей и, конечно, за Алексея Мажукова, Валентина Никулина, Тимофея Носика и самого Йорга Иммендорфа, который в ту далекую прекрасную пору в отсутствие интернета нарисовал красивый плакат для фильма и очень помогал в раскручивании этой скромной истории своего убийства.

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