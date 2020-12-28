Новогодний комикс

К новому долгожданному 2021-му редакция Кольты собрала для вас мешок подарков. Разбирать его можно долго — хватит на все каникулы. В мешке вы можете обнаружить:



— эссе Леонида Гиршовича

— неопубликованные письма Ариадны Эфрон и Сельмы Лагерлёф

— 20 лучших треков за всю историю джаза по версии Саши Машина

— вечеринку в стиле 30-х



Держимся вместе и будем держаться дальше!

С новым счастьем!

© Архив Виктории Ломаско

От автора

Наверное, никогда мы так сильно не ждали наступления нового года.

Наверное, сейчас каждый надеется, что мир, поставленный на паузу, снова включат.

Мир кажется одновременно и таким медленным, и таким быстрым... как будто за декорациями что-то происходит, но нам пока не видно.

А когда занавес раскроется, какими будут общество, наука, культура и искусство? Какими будем мы?

Желаю всем читателям COLTA.RU не упускать своего времени: не так уж важно, 2020-й или 2021-й, если мы можем чувствовать, осознавать, понимать и любить.

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