«Свидание». «Музыка глаз»

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Главные романтики российского инди-рока — группа «Свидание» выпускает свой пятый полноформатный альбом «Музыка глаз». На нем уже ставшая фирменной неторопливая любовная нега, подкрашенная тихим и вкрадчивым голосом Андрея Зеберти, становится еще более тягучей и обволакивающей, словно ароматный горный мед откуда-то из пригородов Сочи, где Андрей и проживает. Это первая большая работа с участием нового члена коллектива — мультиинструменталиста Антона Макарова, который своими лаконичными и будто невесомыми клавишами усилил ретрозвучание пластинки и добавил ей обаяния. Альбом предназначен для вдумчивого, медленного прослушивания и идеально подходит для одиноких прогулок по парку или вечернему городу.
Альбом был записан за неделю, а работа над ним длилась около года. Писали в Санкт-Петербурге на домашней студии Романа Матухина. Часть песен — не вошедшие в предыдущие работы группы, новые песни были написаны, пока Оксана (жена Андрея. — Ред.) была в роддоме. Альбом получился очень цельным и тихим. В него нужно вслушиваться, только тогда песни раскрываются. Поверхностное прослушивание не для них. Основное отличие «Музыки глаз» от других больших релизов группы — звук, он более эстетичен в нашем понимании. Тексты на альбоме играют роль не рассказчика, а проводника в некое особое состояние. Надеюсь, у нас это получилось.
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