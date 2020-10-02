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«Диктофон» feat. Найк Борзов. «Космонавт»

«Если бы я жил на Луне»: совместная песня молодого блюзмена и заслуженного инди-рокера

текст: Александр Нурабаев
Detailed_picture© «Диктофон»

Мы уже подробно писали о талантливом блюз-рокере из Жуковского Антоне Макарове. За прошедшее с тех пор время неугомонный музыкант успел войти в состав группы «Свидание», сколотить собственный русскоязычный проект «Диктофон», попасть в телевизор, аккомпанируя Олегу Гаркуше на «Квартирнике у Маргулиса», а сегодня еще и выпустить совместный с Найком Борзовым сингл «Космонавт» — мечтательную поэму о жизни за пределами нашей планеты, которую мы представляем вашему вниманию вместе с комментариями Антона и Найка.

Антон Макаров

В детстве, когда из радиоприемника доносились слова «звезды», «верхом», «она», «лошадка» и т.д., тот голос, который их пел, заставлял меня чувствовать себя крошечным и ничтожным. Этот голос наваливался баритонным штормом через уши в сознание, а песни становились спутником моего отрочества. Спустя примерно 20 лет мы смогли объединиться на фоне простенькой песни, и я рад, что обладатель голоса, уютно пугающего меня в детстве, — Найк Борзов — согласился поучаствовать в этом.

© «Диктофон»
Найк Борзов

С Антоном мы еще ни разу не виделись, и до недавнего времени я не знал о его существовании. Мне позвонил Олег Гаркуша и рассказал о своей работе с Антоном и о том, что у него есть трек, который написан как бы «под меня». Песня мне понравилась и засела в мозг. Вокал записал у себя в студии за несколько часов, и в течение еще пары дней мы добили бэки. Мне понравилось, что Антон все инструменты записывает сам и заморачивается по этому поводу. Такие люди мне импонируют сразу.

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