Mustelide. «Мальчик в теннисных туфлях»

Новый трек из трибьют-проекта «Центр 40», посвященного 40-летию «Центра», первопроходцев новой волны и постпанка, — «Мальчик в теннисных туфлях», занимающий особенное место в дискографии группы Василия Шумова, в версии певицы и продюсера Натальи Куницкой превратился в размышление и посвящение народным протестам, происходящим в ее родной Белоруссии.

Василий Шумов о песне «Мальчик в теннисных туфлях»

Одна из моих самых ранних песен. Написана на акустической гитаре. Идея этой песни — скорее, первая строчка — появилась у меня после прочтения публикации в каком-то советском издании на тему смены поколений и стилей в рок-музыке. Публикация заканчивалась как бы предостережением, обращенным к действующим западным рок-звездам, что, вполне вероятно, уже где-то репетируют молодые и никому не известные ребята в теннисных туфлях, которые сбросят всех вас с олимпа популярности. У меня появилась строчка «Где же ты, мальчик в теннисных туфлях?», из которой возникла песня с элементами регги. Со временем получилось так, что у «Центра» песня «Мальчик в теннисных туфлях» существует на разных альбомах и в разных аранжировках, а также есть отдельные записи этой композиции, что делает ее в дискографии «Центра» единственной в своем роде.

© 1997, архив Василия Шумова

Наталья Куницкая (Mustelide)

— Ты слушала «Центр» до того, как тебе предложили поучаствовать в трибьюте? Что думаешь об этой группе и ее роли в истории советской и постсоветской музыки?

— Слышала про группу, но не уделяла должного внимания, а зря. Такие интересные музыкальные ходы и звук, злободневные тексты. Почему-то мало было освещения этой музыки, как и других прекрасных явлений новой волны, но всему свое время, и сейчас это звучит очень актуально, что еще раз доказывает, что хорошая музыка вечна. Здорово, что этот трибьют получился: значит, все продолжает жить.

— Почему ты выбрала песню «Мальчик в теннисных туфлях» и о чем думала, когда ее записывала?

— Песня близка мне и музыкой, и героями. Простое, нежное обращение, скрывающее что-то, что томит сердце, герой пропадает, никто не знает, где он и что с ним; этот мальчик наверняка казался таким привычным и легким, всегда рядом, в забавных теннисных туфлях и с гитарой. И вот его нет, он, возможно, в поиске перемен и себя, ему явно нелегко, и остались о нем только слухи и его музыка. А он больше не мог быть там. И я одновременно чувствую себя и этим пропавшим мальчиком, и девушкой, которая его потеряла. Но уже во время работы над кавером я могла думать лишь о событиях в родной Беларуси, хотя и живу с недавнего времени в Берлине, улетев туда за мечтой (прямо как в песне). Это был как раз тот момент, когда многие ребята пропали во время мирных протестов и насильственных задержаний, а близкие люди искали их и не могли найти, было очень страшно и больно думать, каково им. В это время я записывала песню и мысленно посвятила ее всем пропавшим, пострадавшим и их близким, это очень отозвалось. Я даже вставила в трек семпл из записи парня задержанного. Он говорит: «Я падаю... Лицом в пол». А в это время девушка задается вопросом: «Где же ты, мальчик?» Очень хотелось верить, что все мальчики найдутся. Жаль, что некоторые из них так и не вернулись домой.





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